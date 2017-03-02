Karayel’den İngiltere’ye övgü dolu sözler

Karayel, İngiltere'deki temaslarına ilişkin, ülke siyasetinin kalbinin attığı başkent Londra'daki tarihi parlamento binasında değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili İngiltere'deki seçmenlerle bir araya gelmeyi sürdüreceğini belirten Karayel, "Çok değişik fikirler ortada. Bir kısmı bilgiye dayanmayan kanaatler ortada. Onların giderilmesi, doğrunun anlatılması için çalışma ve çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.Karayel, söz konusu referandum un Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı.Türkiye-İngiltere ilişkilerinde yeni döneme de değinen Karayel, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından İngiltere'nin erkenden tepki veren ve Türkiye'nin yanında olduğunu ifade eden bir ülke olduğunu hatırlattı.İngiltere'nin diplomasi, devlet ve demokrasi tecrübesiyle demokrasinin nasıl işlediğini ya da ne şekilde işlemez hale getirildiğini çok iyi bilecek düzeyde olduğunu anlatan Karayel, "Dolayısıyla Türkiye'nin karşılaştığı darbe girişimi neticesinde ilk tepkiyi verdi. Bunun için bir kez daha İngiltere'ye desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.Karayel, İngiltere Başbakanı Theresa May'in geçen ay sonundaki Türkiye ziyaretinde çok önemli anlaşmalar imzalandığına değindi. Bunun da Türkiye'nin İngiltere ile olan ekonomik ilişkilerinin gelişmesi anlamında çok önemli olduğunu kaydeden Karayel, "Türkiye'nin önem verdiği teknoloji geliştirme konusunda İngiltere'nin bize desteğini göstermesi açısından çok önemli. İki ülkenin yakınlaşması açısından son derece önemli. Bunun devamının geleceğine inanıyoruz." yorumunu aktardı."Brexit" olarak adlandırılan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Karayel, bu çerçevede Türkiye-İngiltere ilişkilerinde yeni bir dönem açıldığını, kısa sürede daha fazla yakınlaşmanın olacağını belki yeni anlaşmalar imzalanacağını umduğunu sözlerine ekledi.Milletvekili Karayel, Londra'daki temasları kapsamında ayrıca Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) İngiltere Şubesi tarafından Liberal Demokrat Partili Lord Qurban Hussain'in ev sahipliğinde parlamento binasında yapılan "Türkiye'de Referandum Süreci ve Gelecekteki Türkiye-İngiltere İlişkileri" başlıklı panele katıldı.Panelde katılımcıları halk oylaması süreci hakkında bilgilendiren Karayel, anayasa değişikliğinin neleri içerdiğini detaylandırdı ve konuya ilişkin soruları yanıtladı.