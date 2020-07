“Kaygımız siyaset değil millet”

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık Develi ilçesinin sorunlarına dikkat çektiği TBMM’deki konuşmasının ardından kendisine yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a yanıt verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın kendisine yönelik “Siyaset yapabilme kaygısıyla” hareket ettiği yönündeki sözlerini değerlendiren Arık, “Hiçbir zaman siyaset yapma gibi bir kaygımız olmadı. Biz her zaman ve her koşulda milletimizin derdine derman olabilmek, onların sesine ses verebilmek için mücadele ettik. Herkes çok iyi bilmelidir ki, kaygımız siyaset değil, millettir. Ve her zaman da böyle olacaktır.







Sayın Başkan açıklamasında, “Aşağı Everek Mahallesi Muhtarımız, Develi Muhtarlar Derneği Başkanımız Abdullah Ganioğlu bakın ne diyor” diyerek başlayan ve gerçekte sosyal medya hesabına yapılan yorumla birebir örtüşmeyen açıklama yaparak Abdullah Ganioğlu’nun kişilik haklarına saygısızca müdahale eden Sayın Milletvekilinin bu yaklaşımının ne kadar etik olduğu da tartışılır’ diyor. Sayın Başkan bilmelidir ki, Develi’de hizmet alamadığı için şikayet eden tek kişi Sayın Abdullah Ganioğlu değildir. Konuşma süresinin kısıtlı olması ve Sayın Ganioğlu’nun Develi Muhtarlar Derneği Başkanı olması sıfatıyla onun ismini ve şikayetini dile getirdikten sonra Develi’den bana şikayetlerini ileten tüm Develilerin serzenişini dile getirdim. Sayın Başkan şikayetlerle ilgili isim listesi istiyorsa gerek geçtiğimiz günlerde AKP il Başkanının katıldığı televizyon programına, gerekse de açıklamamızın ardından sosyal medyadan yapılan yorumlara bakabilir. AKP’nin yarattığı korku imparatorluğu nedeniyle susanları söylemiyorum bile… Sayın Başkan ‘tek taraflı’ ve muhatabına cevap hakkı doğuracak şekilde açıklama yaptığımızı söylemiş.







Evet Sayın Başkan TBMM’de değil ama TBMM’de partisinin 6 milletvekili var. Ve biz bu açıklamayı gizli kapılar ardından değil, mecliste yaptık, kamuoyu ile paylaştık. Sayın Başkan Develi Devlet Hastanesi’nin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 90 olduğunu söylüyor ama müteahhittin başına gelenleri, hastanenin ne zaman tamamlanacağını söylemiyor. Yine Sayın Başkan terminal ile ilgili olarak CHP eski İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Künyeli’nin açtığı davayı gösteriyor. Evet Sayın Künyeli haklı olarak dava açtı ama AKP’lilerin hak ile hukuk ile ilgileri olmadığı için onlar ‘Ben yaptım oldu’ diyerek her şeyi oldubittiye getirmeye çalışıyorlar. Allah rızası için bir kez hukuka saygı gösterin. Sayın Başkan sonrasında da Develi’ye kendisinden önce ve kendisinden sonra yapılan ‘yatırımları’ sıralamış. Gerçekten üzüldüm.







Keşke Sayın Başkan bana yanıt yetiştirmek için gösterdiği çabayı Develi’nin sorunlarının çözümü için de gösterseydi. ‘Şehirde ne varsa köyde de o olacak’, ‘Zengin ortak geliyor’ sözlerini, Kayseri’nin alt yapısının tamamlandığını sırada prestij projelerin olduğunu söylediklerini unutmuş, kaç boru kaç döşediklerini hizmet diye savunmaya kalkıyorlar. Develi bunu hak etmiyor, Kayseri bunu hak etmiyor. Sayın Başkan Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda yaklaşık 1,5 yıldır görev yapıyorsunuz; sizden ricam bizi ve sözcüsü olduğumuz vatandaşları yalanlamaya kalkmadan önce sizden öncekilerin ve seçim döneminde sizlerin verdiği sözleri bir kez daha gözden geçirmenizdir. Göreceksiniz ki sizden önce ve sizin döneminizde verilen sözler tutulmamıştır. Sayın Ganioğlu’nun da dediği gibi, “Her defasında Develi’den resmi daireleri götürerek, içini boşattılar. İl olacak Develi’yi köy seviyesine düşürdüler. AKP’liler hizmet getirmediler” Evet Sayın Ganioğlu böyle diyor. Umarım Sayın Başkan bu kez de yazım kuralları ve imla değişiklikleri nedeniyle olayı çarpıttığımızı söylemez”