Kayseri’de mobilya sektörünün yüzde 67 oranında istihdam sağladığını ve aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sunduğunu belirten sanayiciler, yerel yönetimlerden gerekli desteği göremediklerini söyleyerek, “Ne yazık ki Dünya mobilya piyasasına Kayseri mobilyasını tanıtamıyoruz. Bu konuda yaşanan sıkıntıları yıllardır aşamıyoruz. Yerel yönetimler mobilyacıları sahipsiz bırakıyor” ifadelerini kullandı. Ataş da yaşanan sorunları bildiğini belirterek, “Ne yazık ki kimseyi dinlemiyorlar ve ‘ben yaptım oldu’ mantığı ile hareket ediyorlar. Yıllardır iktidardalar, sözler verdiler, ancak Kayseri’nin durumu ortada. Vizyon projeler dediler, ama hiçbirini yapamadılar. Eksikliklerin konuşulmasını istemiyorlar, her şey onlara göre tozpembe. Yıllardır da bu anlayışla yönettiler. Şimdi gerçekler ortaya çıkıyor. İnşallah 31 Mart’ta önce değişim, sonra gelişim olacak. Kayseri’yi hep birlikte iyi günlere taşıyacağız” diye konuştu.

Kayseri’de milletin desteği ile iş başına geldiklerinde e-Kayseri Ticaret Portalı’nı kuracaklarını kaydeden Ataş, "Yöresel ürünlerimizi, değer ve vergi kaybına uğramadan dünya pazarına açacağız. Esnafımızın, sanayicimizin en büyük destekçisi olacağız” dedi.







Ataş’a, OSB ziyaretinde işçiler de yaşadıkları sıkıntıları anlattı ve çözüm istedi. Bazı işçiler de mahallelerinde yaşadıkları zorlukları anlattı. İşçileri dinleyen Ataş, mahallelerde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarının halkın sorunlarını çözmediğini, aksine rant alanlarının açıldığını belirtti.







Dursun Ataş, OSB ziyaretinin ardından alışveriş merkezlerini ziyaret ederek, esnafla konuştu, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların ilgi gösterdiği Ataş, “Hemşerilerimizin ilgileri, sevgileri ve destekleri gösteriyor ki, Kayseri 1 Nisan’daki büyük değişimi bekliyor” ifadelerini kullandı.







Ataş’a ziyaretlerinde İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt, Kocasinan Belediye Başkan adayı Hasan Sami Özvarinli ve Kocasinan Belediye Meclis üyesi adayı Kazım Yücel de eşlik etti.

