“Kayseri'de birçok şey doğru gitmiyor” İyi Parti Kayseri Millet vekili Dursun Ataş, Kayseri'de birçok şeyin doğru gitmediğini, büyükşehir belediyesinin orkestra şefi gibi koordine etmesi gerektiğini söyledi. Ataş; "18 yıldır Kayseri bu iktidara o kadar rekor oylar verdi ki karşılığında hiçbir şey almadı. 12 yıl mı oldu hızlı tren gelecekti Kayseri'ye?" dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bu gün yerel ve genel seçimlerde aldıkları oy oranından daha iyi yerde olduklarını belirten Ataş; "İl genel meclis üyeliği olan yerlerden çıkarılan sonuç. Ama ittifakla girdiğimiz birçok büyükşehirde özellikle kazanabilecek yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına destek verdik. İç Anadolu gibi diğer yerlerde de bizler aday çıkardık. Orada yapılan hesaplamalarda yanlış hatırlamıyorsam yerel seçimlerde tek başımıza bize düşen rakamın yüzde 17 civarında olduğunu gösteriyordu. Bu güne geldiğimizde çok daha iyi durumda olduğumuzu kamuoyu yoklaması gösteriyor. Kamuoyu yoklamasına da gerek yok, bize ne zaman saldırdıklarına bakın emin olun ki partimiz çok yukarıya gitmeye başlamıştır. Son haftalardaki saldırılara baktığımızda da cümbür cemaat hep birlikte çeşitli yollarla yapılan saldırılara baktığımız zaman İyi Parti'nin iyi yolda olduğunu çok rahat göreceksiniz" dedi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin seçimden önce 150 proje açıkladığını, 1 yıl geçmesine rağmen 1 tanesini dahi göremediklerini ifade eden Ataş; "Önerilerimizi ve projelerimizi belediye başkanı adaylığımız sürecinde söyledik. Belediyenin durumunu da yapısını da çok iyi bildiğimizi, büyük sıkıntılar, büyük borçlar olduğunu söyledik. Bugün aynayı tutup da neyi gösterdiysem tamamı çıktı. Ne söylediysem tamamı çıkmıştır. Çözüm önerilerimizi de o zaman çok net bir şekilde ortaya koymuştuk. Baktığımız zaman sadece büyükşehir belediyesi değil yapılan anketlerde Kayseri belediyelerinin ilk 20'ye, 30'a giren belediye dahi yok hizmet anlamında. Yapılan anketlerdeki oyları yükselmiyor, gittikçe düşüyor. Baktığınız zaman ilk 10'a giren belediyeler diğer ittifaktan çıkan belediyeler. Ne ilçe ne büyükşehir belediyesi bu sıralamaya artık giremiyor vizyonkent Kayseri'de. 150 tane proje açıklamışlardı, daha bir tanesinin gerçekleştiğini görmedik, bir yıl bitti. Kalan 4 yılda bu 150 projenin 50'si dahi gerçekleşemeyecek. Korona bunları kurtarmayacak, hayat devam ediyor. Bir Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Gaziantep belediyesinin yaptıkları hizmetlere, insana nasıl dokunulduğuna bakıyoruz, bir de Kayseri'ye bakıyoruz. Kayseri'de de belediye başkanları yok ortada. Belediye otobüslerine bakıyorum, eskisinden daha tıklım tıklım dolu. 15 ilimizde korona virüs ortadan kalktı, Kayseri'de hala devam ediyor olaylar. Maalesef ölü taklidi yapıyorlar. Memduh Büyükkılıç belki de sıkıntılı bir belediye devraldı ama bilerek aldı. 25 yıldır bu sistemin içerisinde ve Kayseri'nin de en büyük ikinci belediyenin de başkanıydı. Yıllarca her kararın altında imzası vardı, bunları biliyordu. Şimdi bahane etmek olmaz. 'Benim borcum vardı' demesi mümkün değil, bilerek geldi, bilerek o projeleri açıkladı. Yapmak zorunda. Yapamayacağına eminim. Siyasette yapamayacağım sözü vermedim, söz verdiysem de ne pahasına olursa olsun yaptım. Kayseri ivme kaybediyor" diye konuştu.



Yaklaşık 12 yıldır Kayseri'ye hızlı tren geleceğini hatırlatan Ataş; "18 yıldır Kayseri bu iktidara o kadar rekor oylar verdi ki karşılığında hiçbir şey almadı. 12 yıl mı 12 yıl mı oldu hızlı tren gelecekti Kayseri'ye. Meclis'te her defasında gündeme getirdim, kimler söz vermiş sıraladım. Kayseri'ye ayrılan en son 77 trilyon ödenekten sadece 360 küsur milyondu yanlış hatırlamıyorsam ödenek ayrıldı. Bunu Kayseriliye duyurdum. Ben söylediğim zaman görmezden geliniyor belki ama seçmenin de 'gel kardeşim' diyerek çekip tutması, hesap sorması lazım. Oy verirken verdiniz, hesabı da muhalefete soruyorsunuz. Böyle bir sistem yok" ifadelerini kullandı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin orkestra şefi gibi koordine etmesi gerektiğini de dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş konuşmasını şöyle sürdürdü: "Geçen gün ulaştırma bakanıyla telekonferans yapmışlar. Yanlış hatırlamıyorsam 5 milletvekili, büyükşehir belediye başkanı ve il başkanı var. Yine bizler yokuz. Tamam yetkiyi millet onlara verdi, onlar konuşacak. O da söz verdi. Artık söz aşamasını geçmeliyiz, bir şeyler yapmalıyız. Büyükşehir belediyesi, bir orkestra şefi gibi koordine etmesi lazım. Ama maalesef ki bu yapıyı göremiyorum, bir de heyecanlarını kaybetmişler, gelecek korkuları başlamış. Belediye hizmetleri şu anda en ücra köşelere ulaşacaktı sözde, köyler mahalle olmuştu. 'Kim zengin ortak istemez ki?' diye başlayan süreç şuanda tersine döndü. Onlara hizmet götürmeleri gerekirken kaynaklarını da sömürmeye başladılar. Bugün tarım, hayvancılık, sanayicilikle ilgili hangi hizmetleri gerçekleştirdiler? Kayseri merkezinde bile dolaşamaz haldesiniz şuan. Arabaların geçemeyeceği çukurlar oluşmuş vaziyette. Bunlar artık belediyecilikte konuşulmayacak konular. Belediyecilik çok farklı boyutlara geldi. Belediyecilikte insanlara yardımla, aş evleriyle övünerek bir yerlere geldi. Bugün diğer belediyeler onlardan daha iyi hizmet götürünce ezberleri bozuldu. Onun için Kayseri'de birçok şey doğru gitmiyor."



İHA