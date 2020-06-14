“Kayseri'de yıllardır süren bir belediyecilik örneği var” AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Yahyalı ve Yeşilhisar Belediyeleri’nin projelerini değerlendirmek üzere ilçelere ziyarette bulundu.

14 Haziran 2020 Pazar 14:22