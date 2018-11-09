Kayseri-Felahiye Yolu Meclis’e Taşındı

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bakan Mehmet Cahit Turhan’a şu soruları yöneltti ve cevap istedi: "Kayseri-Felahiye yol güzergâhında yıllardır sürdürülen yol yapım çalışmaları ne aşamadadır? Belirtilen güzergâhta şimdiye kadar hangi bölümler tamamlanmış ve bu amaçla hangi firmalara ne kadar ödeme yapılmıştır? Anılan yolun tamamlanan bölümlerindeki yol standartları nasıldır?"



Özdemir, Kayseri-Felahiye yol güzergâhın tamamlanması için hangi özelliklerde ne kadar mesafe kaldığını sorgulayarak, şu soruları da yöneltti: "Belirtilen yol çalışmalarının şimdiye kadar tamamlanamamasının sebebi nedir? Anılan yolun tamamı ne zaman bitirilebilecektir? Yolun tamamlanması için 2018 yılında ne kadar ödenek tahsis edilmiştir? 2019 yılı için ne kadar ödenek tahsis edilecektir?"

