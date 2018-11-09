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Kayseri-Felahiye Yolu Meclis’e Taşındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, Kayseri İlini Felahiye İlçesine bağlayan ve Felahiyeli vatandaşların yıllardır beklediği Kayseri-Felahiye yolunun bir türlü bitirilemediğini belirterek konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Kayseri-Felahiye Yolu Meclis’e Taşındı

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bakan Mehmet Cahit Turhan’a şu soruları yöneltti ve cevap istedi: "Kayseri-Felahiye yol güzergâhında yıllardır sürdürülen yol yapım çalışmaları ne aşamadadır? Belirtilen güzergâhta şimdiye kadar hangi bölümler tamamlanmış ve bu amaçla hangi firmalara ne kadar ödeme yapılmıştır? Anılan yolun tamamlanan bölümlerindeki yol standartları nasıldır?"
 
Özdemir, Kayseri-Felahiye yol güzergâhın tamamlanması için hangi özelliklerde ne kadar mesafe kaldığını sorgulayarak, şu soruları da yöneltti: "Belirtilen yol çalışmalarının şimdiye kadar tamamlanamamasının sebebi nedir? Anılan yolun tamamı ne zaman bitirilebilecektir? Yolun tamamlanması için 2018 yılında ne kadar ödenek tahsis edilmiştir? 2019 yılı için ne kadar ödenek tahsis edilecektir?"
 

Kurumsal

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