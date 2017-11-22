"KAYSERi OLARAK TÜRKiYE’YE REZiL OLDUK"

Kayseri’de devam eden FETÖ/PDY davalarında yaşanan gelişmeleri yazılı bir açıklama ile değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, “FETÖ yapılanması ve içinde bulunan sözde işadamları Kayseri’nin itibarını yeterince zedeledi.” dedi.



Ersoy şunları söyledi:

Sözde işadamları

“Kayseri’de mahkemelerde tanık sıfatı ile dinlenen kentin önde gelen işadamlarının ifadelerini hep birlikte dinlemekteyiz. Bu sözde işadamları mahkemede ‘Yok beni şu işadamı sohbete götürdü. Biz gittik ama FETÖ elebaşı ile 5 dakika görüştük. Ben aslında gitmek istemiyordum’ gibi ifadelerle kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Kimse delikanlı gibi şunu söylemiyor. ‘Biz buraya menfaat için gittik. Ticaret için gittik. Gitmemiz gerektiği için gittik. Bazı isimlerle oturmamız gerekiyordu, oturduk ve buradan ticari menfaat elde ettik. Bunu da etrafımıza dün akşam bazı isimlerle oturduk diye övünerek anlatıyorduk. Önce Allah’tan sonra devletimizden bizi affetmesini diliyoruz.’ demiyorlar. Bunu demedikleri gibi de sürekli birilerinin değirmenine su taşımaya çalışıyorlar. O zaman da olduğu gibi bugün de hala vergi kaçırarak ticaretlerini ayakta tutmaya ve şahsi menfaatlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Aralarında ‘Biz gittik, değirmenin başındakilerle oturduk ve şu kadar para kazandık’ diyen yok. Oturma gruplarında yapılan ticareti anlatan yok. Kazandıkları paraları nasıl kazandıklarını ifade eden yok. ‘Biz buralara para kazanmak için gittik’ diyen yok. Ancak ‘Şu kadar bağış yaptık, bu kadar himmeti zorla verdik’ gibi ifadelerin altına sığınıyorlar. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu devlete ihanet eden, kurşun sıkan her kim varsa dün olduğu gibi bugün de, yarın da karşısında olmaya devam edeceğiz. Birlikte para kazandıkları yol arkadaşlarını satarak, dosyaya yeni yeni isimler ekleyerek kimse birilerinin değirmenine su taşımaya çalışmasın. Herkes çıksın, delikanlı gibi olanı biteni anlatsın. Zaten Kayseri olarak Türkiye’ye yeterince rezil olduk. Bu FETÖ yapılanması ve içinde bulunan sözde işadamları Kayseri’nin itibarını yeterince zedeledi. Bundan sonra buna kimsenin fırsat vermeye hakkı yoktur.”

Kurum Haberi