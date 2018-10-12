KAYSERİ SANAYİCİSİ  ZORDA

BANKALAR ZORLUK ÇIKARIYOR
MHP milletvekili Baki Ersoy Meclis’teki konuşmasında Kayseri iş dünyasının ve sanayicisinin sıkıntı içinde olduğunu anlatarak acilen neler yapılması gerektiğini de tek tek açıkladı. Ersoy konuşmasında şunları söyledi “ Banka kredi faiz oranları yüzde 40’lara ulaşmış ve buna rağmen bankalar kredi kullandırmak zorluk çıkarıyor. Bu kredi oranları mutlaka düzenlenmesi gerekir.. Aynı yerdeki farklı sektörlerdeki fabrikalar farklı tariflerden elektrik parası ödemektedir. Elektrik tarifelerinde düzenleme yapılmalıdır”
MOBİLYADA KDV SIFIRLANMALI
Baki Ersoy Kayseri’nin mobilya üretiminde Türkiye’nin merkezi olduğunu hatırlatarak, “Mobilya sektörü olmak üzere ihtiyaç duyulan sektörlerdeki KDV oranları sıfırlanmalı ve mümkünse bu kalıcı hale getirilmelidir. Bu düzenleme yapılırsa devamında sektördeki istihdama doğrudan katkı sağlayacak bir soluk aldırılmış olur”dedi.
OSB TEKNİK LİSESİ ÖRNEK
Kayseri MHP milletvekili Ersoy, özellikle sanayide ara sınıf teknik eleman yetiştirilmesinde çok ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek, Organize Sanayi Bölgelerindeki mesleki liselere verilen desteğin artırılması halinde, üretimin daha da kaliteli şekilde sorunsuz artmaya devam edeceğini söyledi. Ersoy, “Bu konuda Kayseri OSB Meslek Teknik lisesinde iki senede neler yapıldığı görüldü, destek verilirse daha nelerin de yapılabileceği aşikardır.” dedi.
TEŞVİK SINIFLANDIRMASI ADALETSİZ
Ersoy, Kayseri iş dünyası sivil toplum örgütlerinin de uzun süredir sıkıntı olarak hükümete her fırsatta aktarmaya çalıştığı konuları da yine Meclis gündeminde dile getirdi. Ersoy özellikle teşviklerin bölgelere göre ayrılması ve teşvik miktarlarının da buna göre düzenlenmesinde haksızlıklar olduğunu örnekleriyle anlattı. Ersoy, “ Balıkesir, Samsun gibi şehirler teşvik sınıflandırmasında 3. bölgede ama Kayseri 2. bölgede. Ve Kayseri bu teşviklerden hak ettiği ölçüde kesinlikle yararlanamıyor. Adil düzen oluşturulması için, hakkaniyeti korumak ve hakkı hak sahibine teslim etmek vazifemiz olmalıdır.” diye konuştu.
MHP milletvekili Baki Ersoy Meclis’teki konuşmasında Kayseri iş dünyasının ve sanayicisinin sıkıntı içinde olduğunu anlatarak acilen neler yapılması gerektiğini de tek tek açıkladı. Ersoy konuşmasında şunları söyledi “ Banka kredi faiz oranları yüzde 40’lara ulaşmış ve buna rağmen bankalar kredi kullandırmak zorluk çıkarıyor. Bu kredi oranları mutlaka düzenlenmesi gerekir.. Aynı yerdeki farklı sektörlerdeki fabrikalar farklı tariflerden elektrik parası ödemektedir. Elektrik tarifelerinde düzenleme yapılmalıdır”
MOBİLYADA KDV SIFIRLANMALI
Baki Ersoy Kayseri’nin mobilya üretiminde Türkiye’nin merkezi olduğunu hatırlatarak, “Mobilya sektörü olmak üzere ihtiyaç duyulan sektörlerdeki KDV oranları sıfırlanmalı ve mümkünse bu kalıcı hale getirilmelidir. Bu düzenleme yapılırsa devamında sektördeki istihdama doğrudan katkı sağlayacak bir soluk aldırılmış olur”dedi.
OSB TEKNİK LİSESİ ÖRNEK
Kayseri MHP milletvekili Ersoy, özellikle sanayide ara sınıf teknik eleman yetiştirilmesinde çok ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek, Organize Sanayi Bölgelerindeki mesleki liselere verilen desteğin artırılması halinde, üretimin daha da kaliteli şekilde sorunsuz artmaya devam edeceğini söyledi. Ersoy, “Bu konuda Kayseri OSB Meslek Teknik lisesinde iki senede neler yapıldığı görüldü, destek verilirse daha nelerin de yapılabileceği aşikardır.” dedi.
TEŞVİK SINIFLANDIRMASI ADALETSİZ
Ersoy, Kayseri iş dünyası sivil toplum örgütlerinin de uzun süredir sıkıntı olarak hükümete her fırsatta aktarmaya çalıştığı konuları da yine Meclis gündeminde dile getirdi. Ersoy özellikle teşviklerin bölgelere göre ayrılması ve teşvik miktarlarının da buna göre düzenlenmesinde haksızlıklar olduğunu örnekleriyle anlattı. Ersoy, “ Balıkesir, Samsun gibi şehirler teşvik sınıflandırmasında 3. bölgede ama Kayseri 2. bölgede. Ve Kayseri bu teşviklerden hak ettiği ölçüde kesinlikle yararlanamıyor. Adil düzen oluşturulması için, hakkaniyeti korumak ve hakkı hak sahibine teslim etmek vazifemiz olmalıdır.” diye konuştu.
İlter SAĞIRSOY