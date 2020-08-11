“Kayseri toplu taşıma ücretlerinde kaçıncı sıradadır”

Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, toplu taşıma ücretlerinin vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik hayatlarında önemli bir yeri olduğunu belirterek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yönelterek cevap istedi: “Ülkemizde şehir içi toplu taşıma ücreti ortalama ne kadardır En yüksek ve en düşük toplu taşıma ücreti hangi illerimizdedir Bu illerimizdeki toplu taşıma ücreti ne kadardır Kayseri, şehir içi toplu taşıma ücreti dikkate alındığında ülkemizde kaçıncı sırada bulunmaktadır.”