Kayseri Vekiller Projeleri Anlattı

Basın toplantısında ilk konuşan Yaşar Karayel, “Kayseri’yi ikiye bölen DDY’ye ait rayların ihalesi ile ilgili 23 kilometrelik kuzey geçiş varyantının 16 kilometrelik kısmı tamamlandı. Altyapıları ihale edildi. 16 kilometrelik kısmı 65 milyon TL’ye ihale edilmişti” dedi.

Karayel, “Toplamına bakıldığında hedeflediğimiz kısımdan daha fazlaya mal olmuştur. Kumalı tarafındaki bataklık kısmının yeniden projelendirmesi nedeniyle böyle olmuştur. Burada 38 adet menfez 9 adet alt geçit 5 üst geçit yapıldı” diyerek, takip edilen projeler hakkında şu bilgileri verdi:

“Kuzey geçiş varyant geçişi önümüzdeki yılsonuna kadar tamamlanmış olacak. Özellikle karayolları ile ilgili şikayette Kayseri Malatya, Kayseri-Niğde ve Kayseri-Ankara yollarında müteahhit ödenekleri ve müteahhitler nedeniyle yaşanan sıkıntılar oldu. Şu anda hepimiz için sıkıntı olan Mimarsinan rampasındaki yol tamamlandı ve herhangi bir sıkıntı kalmadı. Önümüzdeki yılsonuna kadar Pınarbaşı’na kadar olan bölge sıcak asfalt ile kaplanacak.

Kayseri Güney Çevre Yolu’nda iki kilometrelik alanda kamulaştırma problemi çıktı. Kamulaştırma problemi için de kamu yararı kararı alındı. Garipsu’da bir köprülü kavşak düzenlenecek.

Bogazköprü dediğimiz köprünün miadı dolmuş vaziyette. Yeni bir proje hazırlattık. Önümüzdeki yıl yeniden yapımı ile ilgili ihaleye çıkacağız. Kayseri batıya doğru 3 çıkışlı bir yere kavuşacak. Trafikte rahatlama olacak. Karşılıklı geçişler önlenmiş olacak. Himmetdede kısmındaki köprüler de yeniden düzenlenecek.

Hızlı tren bölümünün 2013 yılındaki yatırım programına alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ankara-Kırıkkale-Yozgat hattındaki kısımların tamamlanması bekleniyor. Hızlı tren projesini başlatsak bile ana hatlar bitmese bile hizmete giremeyecek.”

2013 yılı bütçe hesaplarının TBMM gündeminde görüşüleceğini bildiren Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise, “26 Kasım itibariyle arkadaşlarımızla Plan ve Bütçe Komisyonunda 2012 yılı hesapları, 2011 yılı kesin hesapları, 2013 yılı bütçesini görüşerek karara bağladık. Aralıksız bu görüşmeler devam ediyor. 2 haftalık bir süreç içinde de kanunlar tamamlanmış olacak” diye konuştu.

Öksüzkaya, “Adliye binası 49 bin metrekare kapalı alana, 10 bin metrekare otoparkı olan bir alan oldu. 31 milyon 921 milyon TL keşif bedeli vardı. Şubat ayında tamamlanması bekleniyor. Bizim aldığımız bilgiye göre şu anda doğalgaz, elektrik ve su bağlama çalışmaları sürüyor. Bir haftalık test süresi sonrasında bina teslim edilmiş olacak” diyerek, şunları söyledi:

“DMO binası olan bina Vergi Dairesi binası olarak tahsis edildi. O arsa üzerine yeni bir bina yapılacak. Proje çalışması yapıldı ve biz bu projeyi biraz genişlettik ve Kalkınma Bakanlığı’na sunduk. Yatırım izni bekleniyor. Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da onaylandı.

Havaalanının genişletilmesi konusunda Milli Savunma Bakanlığı’na yazı yazıldı. Sayın Bakanımız acele yazı ile gönderdi. Arsanın Devlet Hava Meydanlarına tahsis edilmesi konusunda girişimler sürüyor. Acil bir iyileştirme çalışması gerekiyordu. Bütün arkadaşlarımız ile birlikte takip ediyoruz.”

Milletvekili İsmail Tamer ise, Kayseri’de sağlık alanında yaşanan gelişmelerle alakalı olarak şu bilgileri verdi:

“Bölge hastanesi konusunda söylentiler var. Şu an itibariyle son sürat devam ediyor. Zeminin sağlamlaştırılması için çalışmalar var. 18 bin tane kazık çakıldı ve bu çalışmalar halen devam ediyor. Arsalarda herhangi bir sıkıntı yok. Türkiye’de ilk defa yapılan bir hastane olacak. Her odada nitelikli yatak olacak. Önemli bir hastane konumunda olacak.

Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Tomarza’da hastane iyileştirme çalışmaları yapılıyor.”