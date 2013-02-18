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Kayseri'de 100 Bin Üye Hedefliyorlar

BBP Melikgazi İlçe Başkanı Nail Çağlıdabakgil, yeni bir kampanya başlatarak, Kayseri’deki üye sayılarının 100 bine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kayseri'de 100 Bin Üye Hedefliyorlar
Çağlıdabakgil, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı açıklamasında, “Bizler Büyük Birlik Partisi mensupları olarak vatanın ve milletin bekası için kendilerini adamış fertleriz. İmkanlarımız kısıtlı olsa da bizleri sevenlerin sevgileri, verilen oylarda karşılığını bulmasa da, biz davamızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bizleri sevenlere daha fazla efor sarf ederek ulaşmaya çalışacağız” dedi.
Çağlıdabakgil, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Tüm halkımıza sesleniyoruz, Türkiye’de ve özellikle Kayseri’de, biz varız ve güçlü bir şekilde var olmaya hep birlikte devam edeceğiz.
Fert fert, tüm hemşerilerimize ulaşacağız, mahalle yapılanmalarımızı kuvvetli olmak kaydıyla yapıyoruz. Organizasyonlarımızla güncel konularda açıklama yaparak, Kayseri’deki tüm etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. Kayseri’de 100 bin üye hedefliyoruz. En kısa zamanda bu hedefimize ulaşacağız.
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