“Kayseri’de birileri değil, herkes kazanacak”

İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve aynı zamanda Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, hem ilçelerde hem de kent merkezinde yoğun ilgi görüyor. Seçim çalışmalarına ilçelerin ardından kent merkezinde devam eden Ataş, vatandaşlarla bir araya geldi. Projelerini ve hedeflerini anlatan Ataş, ziyaretlerinde sorun değil, çözüm üreten, ayıran değil bütünleştiren, adamına göre değil, herkese eşit hizmet götüren bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacaklarını söyledi.

Kayseri’nin mevcut iktidara ve yerel yönetimlere 17 yıldır büyük destek verdiğini, ancak verdiği desteğin karşılığını yıllardır alamadığını kaydeden Ataş, “Vatandaş hizmet için oy verdi, ama ne yazık ki hak ettiği hizmeti alamadı. 17 yıldır iktidarda olan 20 yılın üzerinde bu şehri yönetenler şimdi ‘ilçelere tersine göç başlayacak’ , ‘İlçeleri kalkındıracağız, Kayseri’ye çağ atlatacağız’ diyor. Sormazlar mı, 17 yıldır niye yapmadınız? Bu millet size bu gücü, yetkiyi vermedi mi? Verdi. İşte milletimiz 31 Mart’ta artık yeter diyecek ve bu iktidara bir ders verecek. Kayıp yılların, boşa akıp giden zamanın hesabını soracak. Artık ceketimizi assak, kazanırız dönemi birileri için bitmiştir. Onlarda bunun farkında. Kayseri değişimi istiyor, Kayseri gelişimi istiyor. İnşallah Kayserimiz’de kimseyi ayırmadan, herkese eşit hizmeti sunmanın mücadelesini vereceğiz. Birilerinin değil, herkesin belediyesi olacağız” diye konuştu.



Diğer yandan Millet İttifakı adayları ve partilerin il yöneticileri ile birlikte Cumhuriyet Meydanı, Hunat gibi bölgelerde vatandaşlarla sohbet eden, esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Dursun Ataş’a gösterilen yoğun ilgi de dikkat çekti. Vatandaşlar, Ataş’ın etrafını sararak, destek olacaklarını belirtti. Bazı vatandaşlarda yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, Ataş’tan göreve geldiğinde bu sorunlara el atmasını istedi. Herkesle tek tek ilgilenen Ataş ise seçimden seçime ortaya çıkanlardan olmayacaklarını belirterek, “Ben her zaman vatandaşın içinde olacağım. Biz bugün neysek, yarın göreve geldiğimizde de aynı kişi olacağız. Değişmeyeceğiz, kimseye tepeden bakmayacağız. Milletin içinde olmaya devam edeceğiz. Bizim derdimiz makam havası atmak değil, vatandaşa hizmet etmek, ülkeye fayda sağlamak. Biz rahatımızın değil, vatandaşımızın derdini çözmenin peşindeyiz. Ülkemizi kalkındırmanın, sorunları çözmenin gayretindeyiz. Biz sadece koltuk bekasını düşünenlerden değiliz. Bizim bu millete sözümü var. Nedir o söz; Kayseri, Türkiye iyi olacak” ifadelerini kullandı.