“Kayseri’de devlet tiyatrosu kuruldu bakanın haberi yok!”

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Aralık ayında, bütçe görüşmeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, “Kayseri halkı adına Sayın Kültür ve Turizm Bakanına soruyorum: On yıl önce verdiğiniz sözü yerine getirecek misiniz? Kayseri’ye devlet tiyatrosu ne zaman gelecek” diye sormuştu.



Arık’ın sorusuna Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan 17.03.2020 tarihinde yanıt geldi. Söz konusu yanıtta, “Program gereği Kayseri ilimize turneler düzenlenmekte olup 2020 yılı içerisinde Kayseri’de devlet tiyatrosu açılması için çalışmalar devam etmektedir” denildi. Sorusuna verilen yanıtın gecikmiş ve ciddiyetten uzak bir yanıt olduğunu belirten Arık, devlet tiyatrolarının Kayseri’ye geldiğini ancak bakanın bundan haberinin olmadığını söyledi.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’ye devlet tiyatrosu kurulduğunu açıkladığını hatırlatan Arık, şöyle konuştu: “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç, 26 Şubat’ta 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile Kayseri’de devlet tiyatrosunun kurulduğunu ve 28 ve 29 Şubat ile 1 Mart tarihlerinde Devlet Tiyatrolarının Leyla ile Mecnun adlı oyunu, 13 ve 14 Mart tarihlerinde ise Fehim Paşa Konağı adlı oyun sahneleneceğini duyurmuştu. Bu açıklaması hala Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın web sitesinde de mevcut. Ancak İdlib’ten gelen şehit haberleri nedeniyle açılış ve tiyatro gösterileri iptal oldu. Sonrasında da korona virüs salgını gündeme geldi. Yani Kayseri’de devlet tiyatrosu kuruldu fakat yaşanan olaylar nedeniyle henüz oyun sahnelenmedi. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ancak 3 ayda ve laf olsun diye sorumuzu yanıtlamış gibi yaptı. Umarım bundan sonra bakanlar halk adına orda olduklarını hatırlar ve halkımızın sorularına gerekli hassasiyeti gösterirler."

