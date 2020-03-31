“Kayseri’de en ucuz ürün olarak su kullanmak hakkımız”

Su zamlarını belediye meclis üyeleri olarak gündeme getirmeye gayret ettiklerini söyleyen Kazım Yücel, “Malum 10 Mart tarihinde Türkiye’ye intikal eden korona virüsünden sonra hükümet tarafından alınan çok ciddi tedbirler içerisinde, belediyelerimizin de yapması gereken konuların içermediğini görünce biz sosyal medyamızdan ve arkadaşlarımızdan sahada edindiğimiz bilgileri belediye meclis üyesi olarak gündeme getirmeye gayret ettik. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de Kayseri’deki su fiyatlarının çok yüksek olması ile ilgiliydi. Hükümetin ifadesi de mutlaka temiz olalım, ellerimizi yıkayalım ve sürekli kıyafetlerimizi dezenfekte edelim ifadeleri ile birleşince, biz de su fiyatlarının yüksekliğini kamuoyunda dile getirdik. Her mecrada biz bunları konuşarak, belediye yetkililerine intikal ettirdik. Bu konu bir süre duyulmazdan gelindi fakat kamuoyunda yükselen bu talebin olması gerektiğinin ifadesini en azından yüzde 50 olsun demiştik. Belediye yetkilileri bir takım toplantılar sonunda su fiyatlarının bu indirimle birleştirilemeyeceği kararı ile birleştirerek, hiç olmazsa 11. ayda Kayseri’nin ilçelerinde yüzde 50’ye varan zamları ve merkezde yüzde 20’ye varan zamların alındığı kararı iptal etme iradesini gösterdiler. Bu alınan kararlar için ben belediye yetkililerine teşekkür ediyorum. Kayseri’de bizlere destek veren vatandaşlarımıza da İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak teşekkür ediyorum” dedi.



Yücel, bu kararın ailelerin bütçelerine katkı sağlayacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“11. ayda belediye başkanımızın bizim itirazlarımıza rağmen oy çokluğu ile almış olduğu kararla şu anda geri çekeceğini ve bunun da en azından hemşerilerimize en azından bir nefes alma, aile bütçelerine bir katkı sağlama adına olumlu bir adım olduğu düşüncesindeyiz. Bu anlamda da bu kararların altına imza atan tüm hemşerilerimize de teşekkür ediyoruz. Bizler de bu anlamda sizlerin sesi sözü olma kaydıyla belediye yetkililerine ifade ettik. Bu 7 ayda aşağı çekilecek su zamlarının da ilçeler de aşağı yukarı yüzde 40 - 50’lere tekamül eden bir indirim demek. Şimdilik en azından güç birliği yaparak belediye başkanımızın bu talebimizi yerine getirmesini sağladık. Bu Kayseri halkının iradesidir. Suya para olur mu diyen zihniyetin, bugün biz indirimi ile uğraşıyoruz. Bu durumda temennimiz suya her zaman daha düşük fiyat uygulanması. 7. ayda da bu zammın hayata geçirilmemesi ve Kayseri’de suyun en ucuz ürün olması bizim hakkımız diye düşünüyorum.”

