KAYSERİ’DE YEREL SEÇİM İTTİFAKI YOK MHP Genel Başkanı Dr. Bahçeli’nin İstanbul dışındaki her yerde aday göstereceğiz sözlerinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki de “Belli yerlerde, aday hadi koy koyma denildiği zaman partilerin oylarının bir kısmı Türkiye geneli değerlendirildiğinde çok eksik çıkacak. Bu büyük bir handikaptır” dedi

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:12