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KAYSERİ’DE YEREL SEÇİM İTTİFAKI YOK  

MHP Genel Başkanı Dr. Bahçeli’nin İstanbul dışındaki her yerde aday göstereceğiz sözlerinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki de “Belli yerlerde, aday hadi koy koyma denildiği zaman partilerin oylarının bir kısmı Türkiye geneli değerlendirildiğinde çok eksik çıkacak. Bu büyük bir handikaptır” dedi

KAYSERİ’DE YEREL SEÇİM İTTİFAKI YOK  
HER YERDE ADAYIMIZ OLACAK
MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, İstanbul dışında her yerde aday göstereceklerini söyleyince Kayseri’de de özellikle Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için hareketlilik başladı.  Bahçeli “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkararak Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacağız. Mutlaka başaracağız, Allah’ın izniyle en iyi sonucu alacağız" dedi.
 
BÜYÜK HANDİKAPTIR
Bahçeli’nin son çıkışının ardından Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de İstanbul’un dışında “sen orada aday koy ben burada” tarzında bir çıkışın sıkıntı yaratacağını söylemesi Kayseri’de de ittifak olmayacağını göstermiş oldu. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki “Yapılacak tek şey karşılıklı istişare fikir, akıl yürütmek ve öngörülerdir. Buralardan çıkacak bir takım sonuçlara göre bazı sonuçlar alınmaya çalışılabilir. Belli yerlerde aday hadi koy koyma denildiği zaman partilerin oylarının bir kısmı Türkiye geneli değerlendirildiğinde çok eksik çıkacak. Bu büyük bir handikaptır" şeklinde konuştu.


 

Haber Merkezi

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