Kayseri'den Hilali Partilere Tek Çatı Çağrısı

Saadet Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Ahmet Ulusoy, " BBP'nin ve Saadet Partisi'nin bir çok konuda fikirleri birbiriyle örtüşmektedir. Yollar farklı olsa dahi amaç aynıdır. BBP her zaman dik duruşu sebebiyle taktir toplamaktadır. Mevcut iktidar, milletimize baskı uygulayarak sindirmeye çalışmaktadır. Meclis içerisindeki Recep Tayyip Erdoğan imparatorluğunu görüyoruz. Baskı ile elde edemediklerini ise parçalayarak küçülte yoluna gitmektedirler. Biz Milli Görüşe sahip olanlar, bunların oyunlarına gelmeyeceğiz ve dayatmalarına karşı da dik duracağız. Birlik ve beraberliğin ihtiyacı hissedildiği bu dönem de ise BBP'nin ziyaretleri anlamlı ve dikkate alınmalıdır" dedi

Yıldız, “ABD ve Siyonizm, Rahmetli Necmettin Erbakan Hocamızın fikirlerini yok etmeye ve o davaya gönül vermiş olan gönüldaşlarınızı bölmeye çalıştılar. Rahmetli genel başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nu ise yaşamını sonlandırarak Ülkücü hareketi bitirmeye çalışmaktadırlar. Bu sebeple inançlı Türk Milletinin her bir ferdi bu oyunları görmesi gerekmektedir. Eğer Sayın Erbakan ve Sayın Yazıcıoğlu yaşamış olsalardı ülkemizde yaşanan bu buhranlı günlere dur diyeceklerdi. AKP hükümeti ne İmralı görüşmelerine cesaret edebilir, nede BDP'liler bu kadar azabilirlerdi. Biz Büyük Birlik Harekatı olarak hükümetin yanlış yolda olduğunu söylüyor ve bu yanlışlıklardan vazgeçmesini ümit ediyoruz. Eğer bu yanlışlıklardan dönmez ise kazdıkları kuyu içerisine kendileri düşecektir. Ama bunun faturasını yine Türk Milleti ödeyecektir” diye konuştu.