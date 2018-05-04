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Kayseri’den İYİ Parti’ye bin 750 imza

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 parti liderinin aday olması için bugün Türkiye genelinde 100 bin imza kampanyası başlatıldı. İYİ Parti İl eski Başkanı ve milletvekili aday adayı Hüseyin Tekin, “şu ana kadar 175 bin imza toplandı. Bu sayının yüzde 75’i İYİ Parti’ye ait. Yani bu akşam itibarıyla 100 bin imzayı geçtik. Kayseri’den de bin 750 imza topladık” dedi.

Kayseri’den İYİ Parti’ye bin 750 imza
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Demokrat Parti lideri Vecdet Öz’ün Cumhurbaşkanı adayı olabilmeleri için Türkiye genelinde 100 bin imza kampanyası başlatıldı.

Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan. İYİ Parti İl eski Başkanı ve milletvekili aday adayı Hüseyin Tekin, “Bugün sabah 08.00’da başlayan kampanyada akşam saatlerinde 175 bini aşkın imzaya ulaşıldı. Bu sayının yüzde 75’i İYİ Parti’ye ait. Kayseri’den de bin 750 imza topladık” dedi.

Bugün başlayan 100 bin imza kampanyası 9 Mayıs tarihinde sona erecek. 4 parti liderinin Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için 9 Mayıs Çarşamba günü saat, 20.00’a kadar 100 bin imzanın toplanması gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi ise Resmi Gazete’de 13 Mayıs’ta yayımlanacak

Kayseri Gündem
 
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