Kayserili AK Partililer Ankara'ya Çıkarma Yaptı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın organize ettiği, il yönetim kurulu üyeleri, il kadın kolları başkanı, il gençlik kolları başkanı ile ilçe başkanlarının oluşturduğu 55 kişilik heyet, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen AK Parti Grup toplantısına katıldı.

Grup toplantısının ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve milletvekilleri eşliğinde meclisi gezen heyet, Adalet Komisyonu toplantı salonunda bir araya geldi.

Burada heyete hitaben bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti'nin Türkiye'ye getirdiği yeni siyaset anlayışından bahsederek, "AK Parti'nin siyaset anlayışında konuşmadığımız ama yaşadığımız çok büyük değişiklikler var. İlle bu değişiklikleri söylemek gerekmiyor. Geçen gün mecliste seviyenin düşürülmesiyle alakalı bir girişim oldu ama, milletvekili arkadaşlarımız buna müsaade etmediler. TBMM'den başlayıp toplumun en ücra köşesine kadar, halkın oylarını almış herkesin dikkat etmesi gereken bir yapıdır bu. Bu gün yalnızca şehirlerimizde değil, ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde hatta mezralarımızda dahi AK Parti'nin saygınlığı oturup konuşulmakta. Kayseri teşkilatımızın seçtiği milletvekillerinin yaptığı çalışmaları yerinde görmek ve grup toplantısına katılmak için Ankara'ya gelmiş olmaları nedeniyle hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

TBMM Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Sadık Yakut da, AK Parti teşkilatının diğer teşkilatlardan ayrı bir özelliği olduğunu dile getirerek, " Sadece Türkiye'de değil Dünya'da böyle bir teşkilat yok. Bundan sonrada böyle bir teşkilat olacağını zannetmiyorum. Özellikle Kayseri'nin, Türkiye'deki teşkilatlar içerisinde ayrı bir yeri var. Kurulduğu günden bu tarafa tüm seçimlerde büyük başarı elde etmiştir buda önemli bir hadise. Tabii bu başarı da birlik be beraberlik içerisinde hareket edilmesi, her seçimde de büyük bir özveri ile çalışılmasından kaynaklanıyor. Bu çalışmaların sonucu da neye yansıyor? İktidara geldiğimiz günden bu tarafa, sağlıkta, eğitimde, TOKİ vasıtası ile yapılan çalışmalarda ve 2023 vizyonu diye adlandırdığımız ve Dünya'nın ilk on ülkesi arasına gireceğimizi belirttiğimiz hedeflerimize yansıyor. Bunun sadece 2023 hedefi ile kalmayıp çocuklarımıza, torunlarımıza güzel ve yaşanabilir bir ülke bırakmak hedefindeyiz. Aynı zamanda da gelecekteki milletler arası yarışta o şanlı yerini alacak, bir ülke bırakmak iddiası ile 2071 vizyonunu da ortaya koyarak hedefimizi belirledik. İnşallah bundan öncede belirlediğimiz gibi 'Durmak Yok Yola Devam' felsefesiyle hep birlikte ülkeyi kalkındırma adına daha iddialı olduğumuz konuları yerine getirmek için buradayız." şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer ise, çok şanslı bir konumda olduğunu, Ankara'da başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız olmak üzere milletvekillerinden, Kayseri de ise, teşkilatlardan çok büyük yardım gördüğünü dile getirdi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz de, teşkilat olarak böylesi güzel bir günü yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Belki bir çok arkadaşımız ilk defa gelerek buranın havasını teneffüs etme imkanı buldu. Bizler ilden sizlere destek vermeye çalışıyoruz ama, asıl işi yapan burada sizlersiniz. Bu zor günlerde, geçiş sürecinde, önemli kararların alındığı kritik dönemde bizler sizlere sahada destek vermeye çalışıyoruz. Grup toplantısına katıldık. Meclisi gezdik. Genel kurul salonunu gezdik."

Meclis ziyaretinin ardından AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret eden ekip, il başkanları toplantısının yapıldığı salonu da ziyaret ederek Kayseri'ye döndü.