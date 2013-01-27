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Kayseri'nin Şampiyon Vekilleri

Milletvekillerinin TBMM’deki performanslarıyla ilgili hazırlanan raporda, 4 kanun teklifi ve 87 Genel Kurul konuşmasıyla AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile 19 yazılı soru önergesi, 54 Genel Kurul konuşması ve 10 seçildiği ille ilgili önergeyle MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu öne çıkıyor.

Kayseri'nin Şampiyon Vekilleri
Demokrat Parti TBMM İzleme Grubu tarafından hazırlanan ‘’Milletvekilleri TBMM Performansı Raporu’’nda, ‘’Kayseri Milletvekillerinin TBMM performansları değerlendirildiğinde, Kayseri Milletvekillerinin genel kurul konuşmalarında Türkiye ortalamasının üzerinde, diğer kategorilerde ise Türkiye ortalamasının altında olduğu görülmektedir’’ denildi.
24. Dönem 1'inci ve 2'inci Yasama Yılları'nı kapsayan rapora göre, Milletvekillerinin ilk imzası bulunan kanun tekliflerinde Türkiye ortalaması 1,75 iken, Kayseri Milletvekillerinin ortalaması 0,77 oldu. AK Parti Milletvekili Mustafa Elitaş’ın 4, Sadık Yakut’un 2, Ahmet Öksüzkaya’nın ise 1 kanun teklifinin bulunduğu belirtilen raporda, şöyle denildi:
‘’Diğer Milletvekillerinin tamamının ise tek bir kanun teklifi dahi bulunmamaktadır. Sözlü soru önergelerinde Türkiye ortalaması 3,8 iken, Kayseri Milletvekillerinden hiçbirinin tek bir sözlü soru önergesi dahi bulunmadığından, Kayseri’de bu ortalama 0’dır. Yazılı soru önergelerine bakıldığında, MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun 19, CHP Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun 18’dir. Diğer Milletvekillerinin ise tek bir yazılı soru önergesi dahi bulunmamaktadır. İktidar partisi Milletvekilleri, diğer illerde olduğu gibi Kayseri’de de TBMM’nin önemli denetim mekanizmalarından soru önergelerini işletme gereği duymamışlardır.’’
Rapora göre, Milletvekillerinin ilk imzası olan meclis araştırma önergelerine bakıldığında yalnızca CHP Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun 1 meclis araştırma önergesi olduğu, diğer Milletvekillerinin hiç birinin meclis araştırma önergesi olmadığı görülüyor. Milletvekillerinin yerlerinden aldıkları kısa sözler de dahil olmak üzere Genel Kurul’da yaptıkları konuşmalar değerlendirildiğinde ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş 87 Genel Kurul konuşması ile diğer Milletvekillerinin önünde geliyor. Bunun dışında MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun 54, AK Parti Milletvekilleri İsmail Tamer’in 8, Ahmet Öksüzkaya’nın 6, Sadık Yakut’un 5, Pelin Gündeş Bakır ve Yaşar Karayel’in 3 Genel Kurul konuşması bulunuyor. CHP Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun ise tek bir Genel Kurul konuşması dahi bulunmuyor.
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