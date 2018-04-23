Kayseri’nin vekil sayısı 10’a çıktı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran’daki erken seçimle ilgili iki kritik karar aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre YSK, seçimlerde aday olabilmek isteyen kamu görevlileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının en geç 26 Nisan Perşembe günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden ayrılma dilekçelerini vermelerini istedi.



YSK, illerin çıkaracakları milletvekili sayısını ise 31 Aralık 2017 tarihli nüfus bilgileri ışığında yeniden belirledi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısındaki karara göre, Kayseri’de 9 olan milletvekili sayısı 10'a çıktı.



(Kayseri Gündem)

