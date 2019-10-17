Kayserispor’un borcu ne kadar?

MHP milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Ersoy, açıklamasında şunları ifade etti: “Kayserisporumuz ile ilgili önceki dönem kulüp başkanımız Sayın Erol Bedir ile yapmış olduğum açıklamadan sonra telefon görüşmesi sağladık. Erol Bedir Başkanımız “Hesap konusunda şeffafız ve kulübümüzün 150-160 milyon TL borcu var ve hatta bu sezon takımımız ligde kalırsa ki inşallah hep beraber başaracağız, 90-95 milyon TL daha gelirleri olacaktır” ifadelerini şahsıma söyleyerek ileri ki zaman diliminde bunların detaylarını kamuoyu ile paylaşacağını belirtmiştir. Ben de kendisine bu konuşmamız doğrultusunda hassasiyet göstermesinden dolayı teşekkür ettim.”









Özhaseki’den kongre talep etti

Ersoy, açıklamasının devamında şahıslar ile sıkıntılarının olmadığını söyleyerek şunları ekledi: “Erol Başkanımızın samimi tavırlarına istinaden bir durumu daha izah etmek istiyorum. Bizim her zaman söylediğimiz gibi tek derdimiz Kayseri ve değerlerdir. Şahıslar ile sıkıntımız olmadığı gibi yaşanmışlıklarımız ve ortak değerlerimiz mevcuttur. Samimi olarak her şeyi ortaya koyduğumuzda bana göre tek doğru olacak durum aramızda sıkıntı olduğu görüntüsü verdiğimiz büyüğümüz Kayserisporumuzun Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki’nin bu kulübü ortak bir mutabakat ile kongreye götürerek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek bir adımı atmasıdır. Kaldı ki Cumhur İttifakı’nın taraftarı olarak bizler hiç bir zaman konuları şahsileştirmeden memleket meselelerine odaklanmalıyız. Ama konu Kayserispor olunca Sayın Mehmet Özhaseki Bakanımızın bizim ve kamuoyunun hassasiyetlerini gözeterek kendine yakışan büyüklüğü yapması beklentimizdir. Bu vesile ile bu zamana kadar Kayserisporumuza hizmet etmiş herkese şükranlarımı sunuyor, Baki Ersoy olarak da samimi duygularımla üzerime ne düşüyorsa yapmayı taahhüt ediyorum. Saygılarımla... Sevdamız Kayseri, Sevdamız Kayserispor.”

