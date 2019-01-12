KAYSERİ’YE HAYIRLI OLSUN

BEKLENEN İSİMLER ADAY GÖSTERİLDİ
Kayseri merkez ilçelerinde beklenen isimler aday olarak açıklandı. Buna göre halen Talas Belediye Başkanı olan Dr. Mustafa Palancıoğlu Melikgazi Belediye Başkan adayı olarak gösterilirken Talas’a da Mustafa Yalçın aday oldu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da tekrar Kocasinan Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.
İŞTE AÇIKLANAN ADAYLAR
Akkışla: Ayhan Aslan
Bünyan: Özkan Altun
Develi: Mehmet Cabbar
Felahiye: Vural Coşkun
Hacılar: Bilal Özdoğan
İncesu: Zekeriya Karayol
Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar
Melikgazi: Dr. Hacı Mustafa Palancıoğlu
Talas: Mustafa Yalçın
Tomarza: Davut Şahin
Yahyalı: Esat Öztürk
Yeşilhisar: Halit Taşyapan
İTTİFAK ADAYLARI
Özvatan: Halit Demir (İttifak MHP Adayı)
Pınarbaşı: Memduh Uzunoğlu (İttifak MHP Adayı)
Sarıoğlan: Bekir Ayyıldırım (İttifak MHP Adayı)
Sarız: Baki Bayrak (İttifak MHP Adayı)
Kayseri merkez ilçelerinde beklenen isimler aday olarak açıklandı. Buna göre halen Talas Belediye Başkanı olan Dr. Mustafa Palancıoğlu Melikgazi Belediye Başkan adayı olarak gösterilirken Talas’a da Mustafa Yalçın aday oldu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da tekrar Kocasinan Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.
İŞTE AÇIKLANAN ADAYLAR
Akkışla: Ayhan Aslan
Bünyan: Özkan Altun
Develi: Mehmet Cabbar
Felahiye: Vural Coşkun
Hacılar: Bilal Özdoğan
İncesu: Zekeriya Karayol
Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar
Melikgazi: Dr. Hacı Mustafa Palancıoğlu
Talas: Mustafa Yalçın
Tomarza: Davut Şahin
Yahyalı: Esat Öztürk
Yeşilhisar: Halit Taşyapan
İTTİFAK ADAYLARI
Özvatan: Halit Demir (İttifak MHP Adayı)
Pınarbaşı: Memduh Uzunoğlu (İttifak MHP Adayı)
Sarıoğlan: Bekir Ayyıldırım (İttifak MHP Adayı)
Sarız: Baki Bayrak (İttifak MHP Adayı)
İlter SAĞIRSOY
hacılar da hiç olmamış geçen hafta istifa etmesi gereken başkan yardımcısını, bu hafta aday göstermişler. ak parti ayağına sıkmış......