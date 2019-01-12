KAYSERİ’YE HAYIRLI OLSUN AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu adayların açıklanmasına ilişkin resmi törenin yarın Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılacağını belirterek, “Şimdiden Kayseri’mize hayırlı olsun. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bu adaylarımızla da seçimlerde en yüksek başarıyı sağlayacağız” dedi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:59