“Kayseri’yi hak ettiği noktaya taşımak istiyoruz”

MHP Kayseri İl Binası’nda düzenlenen basın toplantısına MHP İl Başkanı Serkan Tok, milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, ilçe başkanları, kadın kolları ve çok sayıda partili katıldı.



Özdemir: Şehrimizin kazanması gerek

Toplantıda ilk olarak milletvekili İsmail Özdemir konuştu. Özdemir konuşmasında şunlara değindi: “Demokrasimizin gereği siyasi müesseselerde millete hesap verilebilirliği önemsiyoruz. Bu demokrasimizin gereği olarak düşünüldüğünde bu kapsamda MHP olarak sizleri Kayseri çalışmalarımız hakkında bilgilendireceğiz. Şehrimizin kazanması gerek. Bu konuda her zaman takipte olmuş. Kayserimizle alakalı bu mevzularda meclise 3 soru önergesi vermiş. MHP Kayseri milletvekilleri olarak bu zamana kadar 19 konuyu TBMM’ye taşımışız. 2018-2019’da Kayseri’yi en çok meclis gündemine taşıyan MHP olmuştur. Cumhur İttifakı içerisinde denetlememizi yerine getirdik. Kayseri milletvekilleri olarak katıldığımız toplantılarda Cumhurbaşkanlığı Heyetine ve Meclis Başkanımızın Heyetleriyle bir araya geldik. Bu toplantılarda 14 yurt dışı gezisi yaptık. Valimize Güney Kore’deki turist potansiyelini Kayseri’ye kazandırma çalışmalarımızı arz ettik. Bu çalışmaların bir kısmı cevap buldu. Bu anlamda AK Parti’ye ve yerel yönetimlere teşekkür ederiz. Milli taviz veremeyeceğimiz dönemler olacak. Milli cepheyi zayıflatmak isteyenlerin olacağını biliyorum.”









“İmkanlarımız ölçüsünde yardımcı olduk”

Suriye sorunu ile ilgili de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdemir, “Suriye’deki iç savaş maalesef Türkiye gündemimize de yansıdı. Bu durumdan en fazla etkilenen ülkelerden biri olduk. Bu krizin aşılması noktasında da başarılı bir faaliyet yürüten ülke yine Türkiye’dir. 4 milyon Suriyeliye imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olduk. Adına süper güç dediğimiz ülkelerin bile başaramadığını yürüttüğümüz Fırat Kalkanı Harekatıyla ve Zeytin Dalı Harekatıyla birlikte bizler o bölgeleri terörden arındırdığımız zaman, hayatın normalleştirilmenin tesisi sonrası, eğitim, din, sosyal hizmetleri sonrası, her anlamda iç savaşın önceki koşullardan daha rahat yaşamaya devam edecekler” diye konuştu.







Ersoy: Canla başla çalışıyoruz

Milletvekili Baki Ersoy ise 1 yıl boyunca gerek kulislerde gerekse gündemde çözümler aradıklarını belirterek, “Bir yılda Kayseri’yi Türkiye gündemine en çok taşıyan milletvekilleri MHP’nin milletvekilleridir. Gerek 24 Haziran, gerekse 31 Mart seçimlerinde MHP Kayseri Türkiye bazında fark yaratmıştır. Kayseri İl Teşkilatı ve İl Başkanımız Serkan Tok gerçekten bu konuda bize çok yardımcı oldu. Kayseri ile ilgili konuları teknik açıdan da dile getirerek sonuç aldık. Şu ya da bu noktada sonuç alamadık diyemem. Çünkü bizler Cumhur İttifakı’nın ortağıyız. Kayseri’deki iş adamlarımızın, esnafımızın, çiftçimizin, memurun, işçimizin gerçekten hak ettiği noktada olmasını düşünüyoruz. Kayseri’yi ciddi anlamda hak ettiği noktaya taşımak istiyoruz. Danışmanlarımızla canla başla çalışıyoruz. İki milletvekili seçildi ancak seçilemeyen tüm partililerimiz sahada, biz çok büyük bir aileyiz” ifadelerini kullandı.









‘Sevdamız Kayseri’ patentli oldu

‘Sevdamız Kayseri’ sloganının patentini aldıklarını vurgulayan Ersoy, “Sevdamız Kayseri derken boş yere demiyoruz. İl başkanımızın bilgisi dahilinde açıklayayım. Sevdamız Kayseri sloganının patentini aldık. Sevdamız Kayseri, Mustafa Baki Ersoy’un şahsına aittir. Öyle başvuru yapılmıştır ama bu slogan Milliyetçi Hareket Partisi’nin sloganıdır, kimse kullanmasın demiyoruz, herkes kullanabilir ama bu bizim sloganımızdır, herkesin böyle bilmesini istiyoruz” dedi.

27. Dönem Yasama faaliyetleri kapsamında, Milletvekili Baki Ersoy ile İsmail Özdemir farklı konu ve başlıklarda toplam 1 kanun teklifi, 18 soru önergesi, 3 araştırma önergesi, 19 genel kurul konuşması ve 9 komisyon konuşması yaptıkları bildirildi.

