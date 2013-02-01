Kayseri'yi Öve Öve Bitiremedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Siyaset Akademisi'nde ders vermek için geldiği Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Başkanlık Makamında gerçekleştirilen ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Kayseri'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Bana göre Kayseri'nin bu ekosistemini, ortaya koymuş olduğunuz yerel yönetim anlayışı ile sizler oluşturdunuz. Burayı hem bir kardeşlik hem bir üretim şehri haline getirdiniz.



Kayseri, bütün orta Anadolu'ya ışık saçan bir şehir oldu. Başarılı yöneticiliğinizi ve Kayseri'de uzun yıllardan beri ortaya koyduğunuz o anlayışınızı bütün Türkiye hem takdir ederek hem tebrik ederek hem de örnek alarak izliyor. Büyük hizmetler gerçekleştirdiniz. Bu hizmetlerin karşılığında da halkın büyük bir sevgisini kazandınız" diye konuştu.



Kayseri'de bulunduğu süre içerisinde Erciyes Üniversitesini de ziyaret ettiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Soylu, Kayseri'de bilimsel alanında da yaşanan büyük



gelişime dikkat çekti. Bu gelişimin Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade eden Soylu, Kayseri'den çok etkilendiğini sözlerine ekledi.



-KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÖZHASEKİ:



-"KAYSERİ MORAL VEREN BİR ŞEHİR"



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Soylu'yu Kayseri'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek şehir hakkında bazı bilgiler verdi. Kayseri'nin binlerce yıllık tarihi olan, kadim bir şehir olduğunu kaydeden Özhaseki, "Kayseri, ayakları üzerinde duran, gelişen, büyüyen bir şehir. Aynı zamanda da son yıllarda yaptığı ataklarla da insanlara moral veren bir şehir. Organize sanayileriyle, eğitimde yaptığı işlerle, ticaretteki başarılığıyla ve belediyecilik anlayışı ile her zaman insanlara moral veren bir şehir olduk" ifadelerini kullandı.



Ziyaretin sonunda Başkan Özhaseki günün anısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Soylu'ya üzeri işlemeli bakır ibrik hediye etti.

