“KDV’NİN sıfırlanması gazetelere can suyu olacak” CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, ekonomik anlamda büyük zorluklar çeken gazetelerin nefes alması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak gazete kağıdından KDV alınmamasını teklif eden Arık, “Sadece işlevi değil yarattığı istihdam ile de önemli bir görevi yerine getiren yerel gazetelerin desteklenmesi bir devlet politikası haline getirilmelidir. Bu noktada gazete üretiminde kullanılan kağıdın KDV oranının sıfırlanması yerel basına bir can suyu olacaktır” dedi.

06 Mart 2020 Cuma 17:25