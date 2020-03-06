“KDV’NİN sıfırlanması gazetelere can suyu olacak”

Özellikle yerel basının içinde bulunduğu ekonomik zorluğa sessiz kalmayan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, gazetelerin bir nebze de olsa nefes almaları için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17’inci maddesinde değişiklik yapılarak, resmi ilan verebilecek olan gazetelerin basımında kullanılan kağıtların KDV’sinin sıfırlanmasını öneren Arık, değişiklik teklifinin gerekçesinde şu görüşleri dile getirdi: “Çağdaş demokrasilerde medya yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü kuvvet olarak görülmektedir. Halkın haber alma özgürlüğünün güvencesi olan medya özellikle de yerel medya başta ekonomik sorunlar olmak üzere ciddi tehlikelerle karşı karşıyadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2015 yılında 6 bin 802 olan gazete ev dergi sayısı 2016 yılında 265’e; 2017 yılında ise 6 bin 124’e düşmüştür. Yine TÜİK verilerine göre 2018 yılında ülkemizde gazete ve dergi sayısı yüzde 2,6 oranında azalmıştır. Son yıllarda döviz artışına paralel yükselen maliyetler zaten zor durumda olan yerel gazetelerimizi yok olma noktasına getirmiştir. Tüm bunların yanında ekonomik sıkıntılarına çözüm bekleyen yerel gazetelerin vergi, SGK ve diğer kamu borçları otomatik olarak mahsup edilmeye başlaması yaşanan sorunun daha da büyümesine neden olmuştur. Bunun karşılığında gazetelerimiz kapanmamak için mücadele ederken, ayakta kalmak için işçi çıkarma gibi, baskı günü sayısını düşürmek gibi istenmeyen yollara başvurmak zorunda kalmıştır. Oysa sadece işlevi değil yarattığı istihdam ile de önemli bir görevi yerine getiren yerel gazetelerin desteklenmesi bir devlet politikası haline getirilmelidir. Bu noktada gazete üretiminde kullanılan kağıdın KDV oranının sıfırlanması yerel basına bir can suyu olacaktır. Söz konusu kanun teklifimizle zor günler yaşayan yerel gazetelerin nefes alması ve yayın hayatlarını sürdürmeleri amaçlanmıştır.”
Gazetelerin içinde bulunduğu zor durumun tüm siyasi partiler tarafından da bilindiğine dikkat çeken Arık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise şu görüşleri dile getirdi: “Bir yanda siyasi baskılar diğer yandan ekonomik baskılar altında zor günler geçiren basına destek olmak hepimizin görevi olmalıdır. Özellikle yerel gazeteleri düşünerek hazırladığımız kanun teklifimize tüm siyasi partilerin destek olacağını umut ediyor, başta kentimizin milletvekilleri olmak üzere tüm milletvekillerimizden bu konuda destek bekliyorum.”
Gazetelerin içinde bulunduğu zor durumun tüm siyasi partiler tarafından da bilindiğine dikkat çeken Arık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise şu görüşleri dile getirdi: “Bir yanda siyasi baskılar diğer yandan ekonomik baskılar altında zor günler geçiren basına destek olmak hepimizin görevi olmalıdır. Özellikle yerel gazeteleri düşünerek hazırladığımız kanun teklifimize tüm siyasi partilerin destek olacağını umut ediyor, başta kentimizin milletvekilleri olmak üzere tüm milletvekillerimizden bu konuda destek bekliyorum.”
Kurumsal