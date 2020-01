“Kendi Menfaat, Çıkar Ve Siyasi İkbali İçin AKP’ye Geçmiştir"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ata, "31 Mart ve 23 Haziran seçimlerindeki başarısızlığı içine sindiremeyen AKP iktidarı, milletin kararına saygı göstermeyerek kaybettiği belediyelerin belediye başkanlarını hizmet alamazsınız, gelirlerinize ipotek koyulur, hizmet ettirmeyiz, belediyenize kayyum atanacak gibi baskı altına alıp, siyasi tehditlerde bulunup, sonrasında da AKP’ye geçerseniz borçlarınızı biz öderiz, gelirlerinizi artırırız, ilçenize hizmet götürürüz gibi siyasi rüşvetlerle kendi partilerine geçirme adına kirli ayak oyunlarına başvurmaya başlamıştır" ifadesinde bulundu.



Ataş, "Bu ayak oyunları da özellikle partimiz üzerinde oynanmaktadır. Çünkü İYİ Parti sayesinde yerel seçimlerde değişmez denilen değişmiş, değişim süreci başlamıştır. Bunun karşısında da milli iradeyi ağzından düşürmeyen iktidar, milli irade hırsızlığına başlamıştır. Kendi yol arkadaşlarına, başbakanına ve bakanlarına dolandırıcı yaftasını vuran, her türlü aykırı sesi baskı ve tehditlerle kısmaya çalışan, Tükenmişlik sendromu ile şirazesini kaybeden AKP iktidarı, bu tükenmişliğinin üzerini kapatmak için birçok küçük düşürücü ve aşağılayıcı yola başvurmaktadır" dedi.



"Tüm bu siyasi ahlaksızlıklar temelinde İyi Parti’de bulunan Kayseri İncesu Belediye Başkanı siyasi tehdit ve baskılara dayanamayarak, kendi menfaat, çıkar ve siyasi ikbali için AKP’ye geçmiştir" diyen Ataş açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Çöküş içerisindeki AKP’nin son vagonuna binerek, kendi siyasi geleceğini de bitirmiştir. Zaman bunu net bir şekilde ortaya çıkaracaktır. Parti değiştirmekte ki amacını ise hizmet etmek ve İncesu sevdası olarak tanımlamıştır. İncesu sevdalısı olduğunu söyleyen bu zatın borç batağında olduğu söylediği belediyesine 700 bin liralık lüks makam aracı alması da İncesu sevdasında ki samimiyetini göstermektedir. Bu lüks ve şatafat düşkünlüğü sayesinde yeni geçtiği partide hiç zorluk çekmeyecektir. Yine belirtmek gerekir ki, derdi hizmet sevdası memleket olan hizmeti her şart altında, her yerde yapabilir. Ayrıca bu hayatta hizmet yapmaktan çok daha önemli olan ahlaki değerler vardır. Her şeyden önce kul hakkı vardır. Siyasetin çöplüğüne gitmek üzereyken, kendisine inanan ve seçimi kazanması için gece gündüz çalışan ve bulunduğu makama taşıyan İncesu'lu İYİ Parti ve CHP’li seçmen bu zata haklarını helal etmeyecektir. Herkesi içerisine çekmeye çalıştığınız bu çukur siyasetiyle, ülkemizin geleceğe umutla bakmasını sağlayan İyi Parti’nin yükselişini ve iktidara yürüyüşünü durduramayacaksınız."