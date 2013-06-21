Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kerkük'lü Türkler, MHP İl Başkanı Eke'yi Ziyaret Etti

Irak Kerkük Tisin Belediye Başkanı Nejdet Akkoyunlu ve Kerkük spor Yönetim Kurulu Üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke’yi ziyaret etti. İl Başkanı Eke, Tisin Belediye Başkanı Nejdet Akkoyunlu’ya üç hilalli dev bir bayrak hediye etti.

Kerkük'lü Türkler, MHP İl Başkanı Eke'yi Ziyaret Etti
Irak Futbol Liginde üst lige yükselen Kerkük spor Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kerkük Tisin Belediye Başkanı Nejdet Akkoyunlu gezi ve ziyaret amacıyla geldikleri Kayseri’de Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke’yi makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, “Bizim kalbimiz her zaman Kerkük Türk’ü ile bir atmaktadır. Sizlerle beraber ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşamayı arzu ediyorum. Cenabı Allah hem size hem bize bu bayrağı ilelebet payidar eylesin” dedi.
Kerkük Tisin Belediye Başkanı Nejdet Akkoyunlu ise yaptığı konuşma da 76 milyon Türk Halkının arkamızda olduğundan eminiz, her zaman Ne Mutlu Türküm Diyene, diyeceğiz ve Kerkük Türk’tür, Türk Kalacak şeklinde haykıracağız'' diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kerkük Tisir Belediye Başkanı Nejdet Akkoyunlu, MHP İl Başkanı Mete Eke’ye plaket takdim ederken, MHP İl Başkanı Mete Eke’de Belediye Başkanına dev bir üç hilal bayrak hediye etti.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.