Kerkük'lü Türkler, MHP İl Başkanı Eke'yi Ziyaret Etti

Irak Futbol Liginde üst lige yükselen Kerkük spor Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kerkük Tisin Belediye Başkanı Nejdet Akkoyunlu gezi ve ziyaret amacıyla geldikleri Kayseri’de Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, “Bizim kalbimiz her zaman Kerkük Türk’ü ile bir atmaktadır. Sizlerle beraber ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşamayı arzu ediyorum. Cenabı Allah hem size hem bize bu bayrağı ilelebet payidar eylesin” dedi.

Kerkük Tisin Belediye Başkanı Nejdet Akkoyunlu ise yaptığı konuşma da 76 milyon Türk Halkının arkamızda olduğundan eminiz, her zaman Ne Mutlu Türküm Diyene, diyeceğiz ve Kerkük Türk’tür, Türk Kalacak şeklinde haykıracağız'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kerkük Tisir Belediye Başkanı Nejdet Akkoyunlu, MHP İl Başkanı Mete Eke’ye plaket takdim ederken, MHP İl Başkanı Mete Eke’de Belediye Başkanına dev bir üç hilal bayrak hediye etti.