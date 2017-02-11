“KHK’lar keyfiyete dönüştü”

Keskin, “Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetilen ülkemizde son çıkan KHK ile artık muhalefetin, basında yer almasının önüne geçilmiş oluyor.

Seçim kanunları ve 6271 sayılı Kanun'un “Propaganda” başlıklı 13. maddesinin; “Propaganda döneminde, Türkiye Radyo ve Televizyonlarında yapılacak propaganda yayınlarının tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde yapılması, Yüksek Seçim Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından sağlanır.” hükmü ihlal edilerek seçim dönemlerinde medya kuruluşlarının siyasi partilere eşit yer verme zorunluluğu ortadan kaldırılıyor. Bununla birlikte YSK’nın denetim yetkisi elinden alınarak eşitlik ihlali yapan özel medya kuruluşlarına artık ceza verilmesinin önüne geçiliyor. Eşitliği ve denetimi ortadan kaldıran maddelerin, başkanlık sistemini getiren anayasa değişikliği referandumu öncesi kaldırılması yandaş medya kuruluşlarına saatlerce hiçbir denetime tabi olmadan iktidarın propagandasını yapma fırsatı sunmuş oluyor. OHAL kapsamında çıkarılan KHK’ların iktidara hizmet amacından başka bir amaç gütmediği gün geçtikçe alenen belli oluyor.” dedi.

“Hayır” çıkmasından korkuyorlar

Yaptığı yazılı açıklamada AK Parti hükümetinin çıkardığı KHK’larla usulsüzlük yapmaktan çekinmediğini söyleyen Keskin, “Referandumda “Hayır” çıkmasından korkan iktidar, CHP’nin halkın iradesine gitmekten korktuğunu iddia ederken, kendi vermiş olduğu kararın sonuçlarından korkar duruma gelmiştir. İktidarın verdiği güce dayanarak halkın haber alma özgürlüğünü elinden alan AK Parti hükümeti bu seferde çıkardığı akıl almaz KHK ile muhalefetten ve sandıktan çıkacak olan sonuçtan korktuğunu ve bunun için haksızlık, usulsüzlük yapmaktan çekinmeyeceğini belli etmiştir. Ne basın mensuplarına ve medya kuruluşlarına uygulanan mobing, ne de bu çıkarılan KHK bizlerin çalışmalarını yavaşlatamaz.

Evet ülke olarak zor günlerden geçiyor olabiliriz, terör canımızı yakıyor ve anaların gözyaşı dinmiyor olabilir ama kimse umudunu yitirmesin. Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere verdiği görev bilinciyle hareket ederek ve yurttaşlarımızın desteğiyle sandıklardan hayırlı sonuçlar çıkmasını sağlayacağız. “ ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi

