Kilci’den Halaçoğlu’na zehir zemberek sözler Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, MHP’nin şu anki Kayseri milletvekili olan Yusuf Halaçoğlu’nu ülkücü şuur ve terbiyesinden yoksun olmakla suçlayarak “Size yakışan hemen Milliyetçi Hareket Partisi vekilliğinden istifa etmektir.” diye seslendi.

Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, 26. Dönem MHP Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu’na verdi veriştirdi. Kilci, daha önce de bazı eleştirilerde bulunduğu Halaçoğlu’na bu kez çok ağır sözlerle itham etti.

Halaçoğlu’na olan tepkisini sosyal medya hesabı Facebook’tan dile getiren Kilci, “Profesör hatta ordinaryüs olabilirsin fakat Ada'm olmak ayrı mesele. Senin adamlık anlayışın Genel Başkanımıza ve ülkemizin teminatı olan Milliyetçi Hareket Partisine sosyal medya hesaplarından küfür ettirmek mi?” diye sordu.

Açıklamasında “MHP Ülkü, Vatan, Millet, değer yargıları için iki laf etmek sana mı kaldı?” diyen Hasan Ali Kilci mesajında şu sert ifadeleri kullandı:

“Yalan ve iftiralarına cevap vermediği için hele birde “Genel Başkanımız benim düşüncelerime saygı duyuyor” demen yok mu. Bin kere daha küçülüyorsun; ayıp ayıp. Sen harekete 12'ye 5 kala katılmış , sadakat ve saygı bilmez , ülkücü şuur ve terbiyesinden yoksun birisin ve bunları nereden anlayacaksın ? Bu hasletler yok ki sende . Size yakışan hemen Milliyetçi Hareket Partisi vekilliğinden istifa etmektir. Birde istifamı Devlet bey istemedi diyeceksin ama yemezler ver sen dilekçeyi kurtul. Muhalefet eden ülkücülerde var lakin ne Genel Başkanımıza hakaret nede saygısızlık ediyorlar. Bence sen o insanlardan biraz insanlık öğren. Güle güle Yusuf.”

Haber: Ramazan KARAKUŞ

