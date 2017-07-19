Kılıçdaroğlu: Bir yerde konuşmam lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözde “adalet” yürüyüşünün ardından sokak eylemlerine devam edeceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, yürüyüşün ilk gününden beri somut herhangi bir vizyon çizmek yerine hükümet karşıtı açıklamalar yapmayı tercih ettti.



Şimdi ne yapacağına dair soru işaretleri devam ediyor.



Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Kılıçdaroğlu ile kontrollü darbe işini konuştuk” başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu’yla yaptığı görüşmenin detaylarını yazdı.



KILIÇDAROĞLU: BİR YERDE KONUŞMAM LAZIM

Sokak eylemlerine devam edip etmeyeceği soruna “Elbette” diye cevap veren Kılıçdaroğlu, “Eğer Parlamento’da konuşmanıza imkân verilmezse, söz hakkınız kısıtlanırsa, bunu kullanacağınız bir yer lazım” dedi.



'Biz ona sormadan o bize sordu' diyen Selvi, Kılıçdaroğlu'nun, “Evde konuşmayacağım herhalde? Bir yerde konuşmam lazım.” dediğini aktardı.



KONTROLLÜ DARBE KONUSU

Kılıçdaroğlu'nun “Kontrollü darbe sözünü referandumdan çok önce kullandım." dediğini ifade eden Selvi, Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili; "Üstelik bizim bastığımız bir broşürde de geçiyor.

Salı grup toplantısında da söyledim, hiç kimse itiraz etmemişti. ‘Niye bunu söylüyorsun’ da dememişlerdi. Bu benim düşüncem.” dediğini yazısına ekledi.

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