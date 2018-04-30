Kılıçdaroğlu, Gül'ün açıklamalarını değerlendirdi:

Erciyes Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından basın mensuplarının 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Gül, geniş bir mutabakat olsaydı belli ilkeler çerçevesinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Yaptığı açıklamalar son derece değerli, son derece önemli." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye hizmet etmiş, Cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yapması, liyakata vurgu yapması, adalete vurgu yapması, şeffaflığa vurgu yapması son derece önemli. Türkiye'de bugün için olmayan ama olmasını arzu ettiğimiz değerlere vurgu yapıyor. O açıdan çok değerli ve önemli." ifadelerini kullandı.

Programa; CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Çetin Osman Budak, Faik Öztrak, Onursal Adıgüzel, milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve il başkanları katıldı.

Arık da katıldı

CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilden biri olan Kayseri Milletvekili Çetin Arık da basına kapalı bölümde toplantıya katıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Kayseri'de bir düğüne katıldı.

AA

