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Kılıçdaroğlu: Katar'ın yanında durmak yanlış

Katar kriziyle ilgili ilk kez konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi eleştirerek, "Türkiye pozisyonunu yanlış noktada ve yanlış yerde koydu" dedi.

Kılıçdaroğlu: Katar'ın yanında durmak yanlış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK, Hak-İş, Türk-İş konfederasyonlarının başkanlarının katıldığı çalıştay sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Milliyet Gazetesinden Serpil Çevikcan'ın köşesine taşıdığı sohbette Kılıçdaroğlu, Katar kriziyle ilgili de ilk kez konuştu.

"Ortadoğu’da dengelerin değişeceğini üç aşağı beş yukarı hepimiz tahmin ediyorduk ama Türkiye pozisyonunu yanlış noktada ve yanlış yerde koydu" diyen Kılıçdaroğlu, şu sözlerle Katar'a karşı 7 ülkenin koyduğu ambargoyu savundu:
"Uygar dünyada nasıl kaybettiyse Ortadoğu’da da kaybetme sürecine girdi. İhvan’ın demokrasiden yana hiçbir zaman tavır takınmadığını, İhvan’ın dini kullanarak, geniş kitleleri etkilemeye çalıştığını hepimiz biliyorduk. Dünya biliyordu ama Türkiye’de iktidar olanlar İhvan’dan yana tavır koydular, o kadar ki İhvan’ın dört parmağını Türkiye’ye getirdiler.

"KATAR'A NİYE ASKERİ BİRLİK GÖNDERDİK?"
İslam dünyası da bundan rahatsız. Rahatsızlığını bu son hareket ortaya koydu. Biz Katar’a niye askeri birlik gönderdik? Avrupa’yı karşımıza aldığımız gibi geniş bir İslam dünyasını da karşımıza aldık. Dış politikada geldiğimiz nokta bu"

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TürkiyeKATARKılıçdaroğlu
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