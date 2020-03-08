Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş adamları ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de bir grup iş adamı ile toplantıya katılmak üzere Kayseri'ye geldi.
Bir otelde iş adamları ile yaklaşık 5 saatlik bir toplantı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, daha sonra karayolu ile kentten ayrıldı.
Kılıçdaroğlu, otel çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, "Gayet güzel değerlendirme yapıldı" dedi.
Bir otelde iş adamları ile yaklaşık 5 saatlik bir toplantı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, daha sonra karayolu ile kentten ayrıldı.
Kılıçdaroğlu, otel çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, "Gayet güzel değerlendirme yapıldı" dedi.
İHA