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Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş adamları ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş adamları ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de bir grup iş adamı ile toplantıya katılmak üzere Kayseri'ye geldi.



Bir otelde iş adamları ile yaklaşık 5 saatlik bir toplantı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, daha sonra karayolu ile kentten ayrıldı.



Kılıçdaroğlu, otel çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, "Gayet güzel değerlendirme yapıldı" dedi.
 

İHA

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