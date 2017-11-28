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Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk cevap

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dillendirdiği 'yurt dışı hesap' iddialarına Ak Parti'den cevap geldi.

Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk cevap
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'yurt dışı hesap' iddialarıyla ilgili olarak, bugünkü grup toplantısında açıklamalarda bulundu.  Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti'den ilk tepki, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.Turan, "Kılıçdaroğlu'nun elinde olan belgelerin sahte olduğunu, siyasi ahlaktan uzak bir konuşma yaptığını üzülerek gördüm. Şu anda yapılacak tek işlem istifaya davettir. Türkiye'ye gelen dövizi Türkiye'den çıkan bir para gibi gösteremez" dedi.

"RESMİ OLARAK YAPILAN BİR TİCARETTEN BAHSEDİLİYOR"
Kılıçdaroğu'nun iddialarına ilişkin Turan şunları söyledi:
Ticari işlemeden kaynaklanan bir meseleyi gündeme taşıyarak güya Cumhurbaşkanımızı sıkıntıya sokmaya çalışıyor. Oysa avukatlarla da konuştum aldığımız bilgiler gösteriyor ki bütün iddiaları yalan, yersiz. Türkiye'ye döviz getiren, ticaretten kaynaklı sonuç olarak kar eden firmanın Türkiye'ye gelen parasını bırakın, dışarıya gitmiş gibi göstererek ne olduğunu bilmediğimiz bir takım kağıtlar elinde sallamaya başladı. Altını çiziyorum iddia ettiği gibi Türkiye'den dışarıya giden milyonlarca dolar para değil aksine Türkiye'ye gelen döviz, kazanılan para ve resmi olarak yapılan bir ticaretten bahsediliyor.

"TÜRKİYE'YE GELEN DÖVİZİ TÜRKİYE'DEN ÇIKAN PARA GİBİ GÖSTEREMEZ"
Kılıçdaroğlu'nun elinde olan belgelerin sahte olduğunu, siyasi ahlaktan uzak bir konuşma yaptığını üzülerek gördüm. Şu anda yapılacak tek işlem istifaya davettir. Türkiye'ye gelen dövizi Türkiye'den çıkan bir para gibi gösteremez.
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