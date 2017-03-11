Kılıçdaroğlu'ndan tarihi itiraf! Hepsi çöküyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Karadeniz dernek, federasyon ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu. CHP Lideri'nin gündeminde 16 Nisan'daki anayasa referandumu vardı.

AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI!

Kemal Kılıçdaroğlu, referandumla ilgili olarak ağzındaki baklayı çıkardı. Kılıçdaroğlu, yıllarca siyaseti hizaya sokmaya çalışan eski Türkiye’nin vesayet odaklarının oluşturduğu sistemin çökeceğini ve bundan rahatsız olduklarını istemeden itiraf etti.

DEVLETİN DUYARLI KURUMLARI

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ilgili kısmı şöyle:

"...Geçmişte Türkiye üzerine oynanan oyunları bu devlet hep frenledi ve kaldırdı. Oynanan bütün oyunları hep boşa çıkardı. Neden? devletin içinde dengeleri vardı. Devletin kendi içinde güçlü kurumları vardı. Bir kişi her şeye hakim değildi. Bir kişi her şeyin kararını vermezdi. Devletin duyarlı noktaları, duyarlı kurumları, bürokratları yanlışın üzerine giderlerdi ve siyaseti uyarırlardı. Şimdi tamamı çöküyor..."

ESKİ TÜRKİYE'DE KALMIŞ!

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her platformda dert yandığı bürokratik ve askeri vesayet sisteminin" yıkılmasından rahatsız olduğunun en büyük kanıtı oldu.

EN ÖNEMLİ ARGÜMAN BÜROKRATİK VE ASKERİ VESAYET SİSTEMİNİN KALDIRILMASI

Askeri ve bürokratik vesayeti ortadan kaldırmak, AK Parti ve MHP gibi Cumhurbaşkanlığı sistemine "evet" diyen kesimlerin en önemli argümanı.

Bunun nedeni ise ülkemizin acılarla dolu darbeler ve muhtıralar tarihi. Buna en yakın örnekler ise 28 Şubat müdahalesi, 27 Nisan e- muhtırası ve 15 Temmuz darbe girişimi...

REFERANDUM AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Best FM'de konuk olduğu "Konuşan Türkiye" programında, yaptığı konuşmasıyla yine yeni bir gafa imza atmıştı.

Programda, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, bu sistemde başbakanlığın kaldırılacağını unutarak; cumhurbaşkanı ve başbakanın iki ayrı partiden çıkması durumunda güçler ayrılığının yaşanacağına ve kavga çıkacağına dikkat çekerek "neden millete anlatılmıyor" sözleri ile sitemde bulunmuştu.

Kaynak: Haber7