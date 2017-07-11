Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kılıçdaroğlu yanında CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile gittikleri Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde oturduğu koltuktan televizyon başında darbe girişimine dair gelişmeleri izlerken görülüyor.



''DARBE OLURSA TANKIN ÖNÜNE İLK BEN ÇIKACAĞIM''

Kılıçdaroğlu 2010 yılında katıldığı radyo programında, ''Kurumlar çok iyi çalışırsa darbe niye olsun. Kim darbe girişimi yaparsa o tankın önüne ilk ben çıkacağım. 1982 anayasasına yüzde 92 ‘evet’ oyu veren kimdi, başka ülkeden bir halk mı geldi? Bugün artık kimse darbe istemiyor ve herkes anayasanın değişmesini istiyor.'' ifadelerini kullanmıştı.



İşte sosyal medyada hızla yayılan o görüntüler:







Daha öncede 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'na birkaç metredeki darbeci askerlerle karşılaşmamak için VIP'te beklediği, tanklar ayrıldıktan sonra da kaçtığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

