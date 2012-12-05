Kılıçdaroğlu'na Kayseri'yi Hatırlattı

Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı hiçbir yolsuzluk iddiasını delillendiremediğini ifade ederek, "CHP Genel Başkanı konu sıkıntısı çekiyor ki, iftiraya başvuruyor. Buradan CHP Genel Başkanı'na açık açık söylüyorum. Delili belgesi olmadan yolsuzluk ithamında bulunmak insanlık dışı bir suçtur. Bugüne kadar bir tek yolsuzluğu delillendirebilmiş değil. Kayseri'de yolsuzluk var dedi. Kaybettiği davalarla Kayseri sucuğa doydu. Giydiği gömlek tartışma konusu oldu, rezil oldu. Kendi havuzlu villası çıkınca rezil oldu. Ak Parti'ye yolsuzluk ithamında bulunmak CHP'li belediyelerdeki yolsuzluğu örtmez" dedi.

