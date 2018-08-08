KİM BU 3 KİŞİ?

İYİ Parti Kayseri milletvekili Dursun Ataş, “İlk defa açıklıyorum orada biz azınlıktaydık ama onlardan 3 kişi bize ve bizden de 1 kişi onlara oy verdi, sonuçta biz kazandık” dedi.



15 üyeli Pınarbaşı Belediye Meclisi’nde, Ak Parti ile MHP’nin toplamda 8 meclis üyesi olmasına rağmen, MHP’den Özcan Akkaya ile Fazıl Demircioğlu’nun da yarıştığı seçimi İYİ Partili Çevik 9 oy alarak kazanmış ve Belediye Başkanı olmuştu.



Ak Parti ve MHP Kayseri teşkilatlarının ağzını bıçak açmazken, İYİ Parti milletvekili Dursun Ataş, “ilk defa söylüyorum, mecliste onlardan 3 kişi bize, bizden bir kişi de onlara oy verdi ama sonuçta bizim adayımız kazandı” dedi.



Pınarbaşı’nda Belediye Başkanlığı’nı İYİ Parti’nin kazanmasına sebep olan Cumhur İttifakı’ndaki üç ismin kim olduğu merak ediliyor.



