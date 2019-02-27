“Kimse ile İttifak içinde değiliz”

Saadet Partisi’nin tüm seçim bölgelerinde tek başına seçime girdiğini belirten Başkan adayı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi’nin hiçbir siyasi parti ile ittifak içinde bulunmadığını söyledi. Yerel seçim çalışmalarını ilçe gezileriyle sürdürdüğünü ifade eden Arıkan, "Biz, kimse ile ittifak içinde değiliz ama diğer siyasi partilerin seçmelerinin de oylarını istiyoruz. İlçelerde geziyoruz. Buralarda CHP'li, MHP'li, HDP'li, AK Partili ve İYİ Partili insanlar var. Sonuçta bu insanlarla aynı şehirde yaşıyoruz. Bu partilere kim destek veriyor? Bu halk, yani buranın seçmeni bundan tabi bir şey olamaz ki. Kayseri özelinde bahsetmek gerekirse en çok AK Partililerden destek görüyoruz. Bugüne kadar gezebildiğimiz vatandaşımızla sohbet etme imkânı bulduğumuz ilçelerimiz Bünyan'da, Pınarbaşı'nda, Hacılar 'da İncesu'da, Yahyalı'da önümüze hep AK Partili seçmenin geldiğine ve "yeter artık bıktık bunlardan" diye söze başladığına şahitlik ettik. Bu gördüğümüz ilgi Saadet Partisi’nin önlemez yükselişini müjdeliyor. Dürüst olmak gerekirse 31 Mart'ta dürüst başkan, dürüst yönetimle cepsiz ceketliler iş başına gelecek" diye konuştu.





