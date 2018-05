“Kimse MHP’den büyük değildir”

MHP 25.Dönem Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, coşkulu basın toplantısında şöyle konuştu; “Cennet ülkemiz Türkiye çok ciddi sıkıntılar içerisinde. Yıllardır Türk milletini silme gayreti içerisinde olan haçlıların ülkemiz için hazırladıkları olumsuz projeler ülkemizi bugünkü duruma getirmiştir. Türkiye’nin mukadderatın da her zaman önemli rol oynayan MH, vatanperver ülkücü hareket, her sıkıntılı dönemde ortaya çıkmış tüm sıkıntıları aşa gelinmiştir. Bugün Türkiye’ye sıkıntı vermek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Çünkü Cumhur İttifakı, Millidir. Milletin özünü bağrından çıkartmaktadır. Bunu yanlış çeviren çevreler olmaktadır. MHP ülkenin dinamosudur, güvencesidir, garantisidir. MHP Türk milletini varlık sebebidir. Hiç kimse unutmamalıdır, iki siyasi parti koalisyonda ülke ekonomisi kurtarmak ve terörü bitirmek için milli olarak bir araya gelinmiştir.”Ülkenin en zor günlerinde ‘iyiki MHP var’ anlayışı ile ülkenin bütün sıkıntıları aşabilecek yapıya sahip olduğunu vurgulayan Kilci şunları ifade etti: “Bizim için esas olan özellikle ülkücü camia için birlik ve beraberliğimizi sıkı tutmamız. Bu noktadan ayrılmamamızla ilgilidir. MHP her seçimi önemli görür. Ancak gerçekten 24 Haziran Türkiye’nin mukadderatında çok önemli rol oynayacak bir seçimdir. Eğer diyorsanızki gün ülkücüler günü o gün 24 Haziran günüdür. Birlik ve beraberliğimizi tesis ederek en yakınlarınızı sandığa götürüp MHP’yi söz sahibi yapmamız lazım. Yakışan değimle Kayseri’de milletvekilliklerinin alayınıda alacağız sözü boşa söylenmemektedir. Bu bir hayal değildir. İnancımızı birliğimizi sıkı tutarsak başaracağımıza hiç kimse mani olamaz. İmanımız, buna yeter. İnancımız buna yeter. Türk milleti cesurdur, kahramandır, yiğittir.24 Haziran’ı hep beraber kucaklayacağız. AK Parti ile milletin bekası için dünyanın süper gücü olma noktasında hep beraber gösterebileceğimiz bir noktadan hareket etmektedir. Ülkemizin her tarafı düşmanlarla dolu. Ekonomimiz bozulmuştur. Ekonomimizde düzelecek. Bütün şer odaklarının kökünü temizleyeceğiz.”Milletvekilliği sıralamasında yerinin nerede olursa olsun kendisinin başka yerlere gitme gibi hiçbir şekilde düşünülemez olduğunu belirten Kilci; “Sıralama konusunda Genel Başkanımızın kararı bizim sözümüzdür. Onunla birlikte onun gösterdiği yolda hareketimize, davamıza, milletimize hizmet etmek görevimizdir. Hiçbir şekilde küskünlüğümüz olmaz. Kapımız her zaman herkese açık olur. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin en büyük partisidir. Kimsenin eteğinde değildir. Kendi politikaları vardır. Kendi yöneticilerini milli yapmıştır ”dedi.Ülkücü hareketi hiçbir gücün veya dış tehdit, iç siyasi oyunların yıldıramadığını ifade eden MHOP İl Başkanı Serkan Tok şöyle konuştu; “Yıldırmadı, yıldıramayacaktır. İçimizdeki muhalif kesim kendini belli etmiş, 2015 7 Haziran süreci ile başlayan muhalefet bizleri eleştirirken, Genel başkanımız yerinde durmuş teşkilatına sahip çıkmıştır. Bizi terk edip giden arkadaşlarımızı biz unutmadık. 49 yıllık siyasi organizasyona sahip MHP hiçbir kimse bölemedi bunu kanıtı işte bakın ne kadar çok kalabalık ile basın toplantısı yapıyoruz. Gidenlerin yerine mutlaka gelenler olacak. MHP içerisinde fitne fesat, dedikodu, hiç bir şey yoktur. Önümüz açıktır. Yapacağımız tek şey çok çalışmaktır. Sadece uyku halimizdeki zamanımızı çalışarak değerlendireceğiz. 39 günümüz kaldı.41 kere maşallah diyorum, çünkü MHP de yükseliş devam ediyor. Neticeyi şöyle tarif edelim, 10’da 10’na MHP il başkanı olarak talibim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin müdafaa edilme günüdür. 16 Temmuz da MHP AK parti ile olan siyasi yarışını bir köşeye koymuştur. Milim kıpırdamadan Cumhurbaşkanımızın yanında olmuştur. İktidarın yanında yer aldı. Yapması gerekeni yapmıştır. Bunu yaparak başbuğun emanetine sahip çıkılmıştır. Bugün bu isim Milli ittifak Cumhur İttifakı olarak taçlandırılmıştır. 24 Haziran’da cumhurbaşkanımız için ve 10 milletvekilimizi seçmek için oy isteyeceğiz.”Coşkulu kalabalık daha sonra milletvekili adayı Hasan Ali Kilci ile hatıra fotoğrafı çektirmek için bir birleriyle yarıştı. Kilci partililerle fotoğraf çektirmesinin ardından basın toplantısı sona erdi.