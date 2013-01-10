Kimse Millet İradesine Tahakkum Edemeyecek

AK Parti Develi ve Yahyalı İlçe Danışma Toplantıları yapıldı. İlçe Danışma Toplantılarının ilki, Develi ilçe teşkilatında gerçekleştirildi. Toplantıya, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, İl Başkanı Ömer Dengiz, Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar ve teşkilat mensupları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Mehmet Durukan, AK Parti hükümeti zamanında ilçeye yapılan ve yapılmakta olan hizmetleri anlattı.

İl Başkanı Ömer Dengiz de, AK Parti'nin mensubu olmaktan ve bu uğurda hizmet etmekten dolayı büyük gurur duyduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Diğer partilere bakınca, bu partinin bir mensubu olduğuma daha çok şükrediyorum. Çünkü, ülkemizde 80 yılda yapılamayan işleri yaparak, Dünya'da sayılı ülkeler arasına girdik. Diğer partilere bakıyoruz. Halen boş işlerle, boş hayallerle ve sadece AK Parti'yi lüzumsuz şeylerle eleştiren partiler ve muhalefetten oluşuyor. Keşke muhalefette güçlü olsa, siyaset bir yarış havasında geçse ve böyle şekillense. Ama maalesef, 2023 ve 2071 hedeflerine kadar da, AK Parti'den başka devletine, milletine hizmet eden bir parti de olmayacak gibi görünüyor. Hal böyle olunca, biz teşkilat mensuplarının omuzlarındaki yük 5 kat daha artıyor. Biz hem kendi işimizi, iktidarın işini yapmaya devam ederken, hem de muhalefetin yapması gerekenleri yaparak, eksiklerimizi tespit edip ve öz eleştiri yaparak muhalefetin işini yapıyoruz. Hem iktidar, hem muhalefet vazifesi yapmaya çalışıyoruz."

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu, Alt Komisyon Başkanı Yaşar Karayel ise, devlet ve milletin bu dört darbe belasından başını zor kurtardığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu dört bela dediğimiz şey, 60 darbesi, 71 muhtırası, 80 darbesi ve 28 Şubat darbesidir. En son 27 Nisan e-Bildirisi'nin ardından , AK Parti'nin dik duruşu ve Başbakan'ın sağlam duruşu sayesinde Türkiye, bu darbeler döneminin kapatıldığının ilanını yaptı. Bu darbeciler, insanları fişlemekle kalmayıp her türlü özgürlük alanlarına müdahale etmişler. Artık hiç bir kurum, hiç bir zümre bu millet iradesine tahakküm edemeyecek. Kim ki sivil siyasete müdahale eder, millet iradesine müdahale eder ise, karşısında bu milleti bulacaktır. AK Parti olarak, bütün hedefimiz bu darbe girişimlerinin bir daha yaşanmaması için, birinci derecedeki hedefi sivil anayasadır. AK Parti olarak, bu ülkeye sivil anayasa kazandırmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şu ana kadar 2820 adet kanundaki, tüm vesayet unsurları içeren, konuların temizlenmesi ile ilgili, siyasetin, demokrasinin ve Cumhuriyet idaresinin önünü tıkayan ne kadar vesayet unsuru varsa, bunlar hukuk sistemimizden temizlenecek. Bununla ilgili iki komisyon el birliği ile çalışıyor."

Toplantının ardından teşkilat mensupları, görüş ve düşüncelerini aktardı. Develi ilçe danışma toplantısının ardından da, Yahyalı ilçesinde ilçe danışma toplantısı gerçekleştirildi.