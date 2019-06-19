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“Kimse millet iradesini yok sayamaz”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerinde vatandaşın milli iradeye sahip çıkıp, yapılan haksızlıklara sessiz kalmayacağını söyledi. Ataş, "Bu ülkenin onca derdi varken, bu dertleri yok sayıp, koltuk derdine düşenler, sorunları görmezden gelenler, kendi bekalarını düşünüp, millet iradesi üzerinde oyunlar oynayanlara, kul hakkı yiyenlere bu millet sandıkta gereken cevabı verecektir" dedi.

“Kimse millet iradesini yok sayamaz”

İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Farklı semtlerde vatandaşlarla bir araya gelen ve aynı zamanda seçim stantlarını ziyaret eden Ataş, vatandaşın seçilmiş Başkan Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının elinden alınmasını kabul etmediğini ve buna neden olanlara da 23 Haziran Pazar günü cevap vermeye hazırlandığını söyledi.



Milletvekili Dursun Ataş, "İstanbul'da Genel Başkanımız Meral Akşener, parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve teşkilatlarımızla bir araya geldik, vatandaşlarımızla sohbet ettik. İnşallah 23 Haziran'da hak yerini bulacak, her şey çok güzel olacak. Biz İstanbul'daki çalışmalarımıza seçim sürecinin sonuna kadar devam edeceğiz ve sonunda hak eden yani Ekrem İmamoğlu kazanacak. Çünkü 31 Mart sonrası ne yazık ki demokrasi ayıbı yaşandı ve gücü elinde bulunduranlar milli iradeye müdahale ederek, seçilmiş bir belediye başkanının mazbatasını elinden aldı. Vatandaş bu durumun farkında. 'İlla ben kazanırsam demokrasi, demokrasidir' diyenlere de sandıkta gereken cevabı verecek. Kimse millet iradesini yok sayamaz. Yok sayanlara da bu millet gereken cevabı verir. İşte bu çerçevede İstanbul seçimleri adaletin yerini bulacağı seçimlerdir. Bu ülkenin onca derdi varken, bu dertleri yok sayıp, koltuk derdine düşenler, sorunları görmezden gelenler, sadece kendilerinin ve yakınındakilerin bekalarını düşünüp, millet iradesi üzerinde oyunlar oynayanlar eninde sonunda kaybedecek. Kul hakkı yiyenler elbet kaybedecek" diye konuştu.

İHA

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