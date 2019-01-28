KOCASİNAN’DA GÖVDE GÖSTERİSİ

Toplantıda konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak yaptıkları ve yapacakları hizmetlerden bahsetti. Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin Çözüm Merkezi projesini anlatarak, “7 gün 24 saat çalışan hizmet eden bir belediye olarak sizlere hizmet etmek için çalışıyoruz” dedi. Ayrıca kentsel dönüşüm konusunda da konuşma yapan Çolakbayrakdar, 9 ayrı bölgede yürütülen çalışmaların devam edeceğini söyledi.



Kocasinan Danışma Meclisi toplantısında konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “16 ilçemizi kucaklıyor, bağrımıza basıyor gönlümüzde herkese yer vererek Kayserimize ilçelerimize ve Türkiyemize hizmet edeceğimizi buradan paylaşmak istiyorum” diyerek, Kayseri’ye hizmet etmiş belediye başkanlarına teşekkür etti. Büyükkılıç, “Ben değil biz kültürüyle hareket edeceğiz. İstişareyi, ortak aklı olmazsa olmamız olarak göreceğiz. Bunları yaparken de yüz akımız teşkilatlarımız göz ardı etmeyeceğiz” dedi.

