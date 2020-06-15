Kronik hastalığı bulunan özel sektör çalışanlarını unutmadı

Özel sektör çalışanlarının salgın sürecinde farklı sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Arık, kronik rahatsızlığı olan çalışanların izin dönüşü iş başı yaptırılmadığı yönündeki iddiaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sordu. Bakan Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Arık, soru önergesinde şu görüşleri dile getirdi: “Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olan işsizlik pandemi sürecinde daha derinleşti. Koronavirüs nedeniyle işsiz sayısının 10 milyonu aşacağı tahminleri yapılırken, basına yansıyan haberler, çalışanlar açısından durumunun daha da kötü bir hal alacağını gösteriyor. Kamu da kronik hastalığı bulunan çalışanlar için düzenlemeler yapılırken, özel sektörde hastalığı olan çalışanlarını bundan sonraki süreçte işbaşı yaptırmadığı-yaptırmayacağı konusunda ciddi şikayetler yansıyor. Bu bağlamda;

1-) Kronik hastalığı bulunan ve özel sektörde çalışanlar için kamu da uygulandığı gibi bir uygulama yapmayı düşünüyor musunuz?

2-) Kronik hastalığı olan hastaları yeniden işbaşı yaptırmayan firmalar için bir yaptırımınız oldu mu, bundan sonraki süreçte olacak mı?

3-) Özel sektörde bazı firmaların ise kronik hastalığı olan çalışanlarının ücretleri konusunda indirime gitme yolunu tercih ettiği öne sürülüyor. Kronik hastalığı olan özel sektör çalışanlarının ücret kaybı yaşamaması için nasıl tedbirler almayı düşünüyorsunuz?”



