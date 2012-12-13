Küçük Esnafın SGK Primini Devlet Yatırsın

Pazar esnafı ve asgari ücretle geçinen vatandaşların vergi ve zam yükü altında ezildiğini söyleyen CHP il Başkanı Sadık Atila küçük esnafın SGK primlerini devletin yatırması gerektiğini belirtti.

Atila Görsel ve yazılı basında yeterince kendilerine yer vermediğini, bu yüzden halkı bilgilendirmek ve sorunlarını dinlemek için semt pazarlarını gezdiklerini belirtti. Atila, “Bizim sesimizi televizyonlar ve gazeteler duyurmuyor biz gezerek vatandaşlara duyurmaya çalışıyoruz, Küçük esnaf zaten zor durumda SGK-BAĞKUR primlerini ödeyemiyorlar. Semt pazarlarında konuştuğumuz esnaf bu yüzden evde hasta yatmakta olan çocuklarını eşlerini hastaneye götüremediklerini belirttiler. Biz istiyoruz ki Küçük esnafın SGK-BAĞKUR primini devlet ödesin. CHP olarak mecliste bu yönde çalışmamız var.” diye konuştu.

Küçük dövizleri vatandaşları aydınlatmak ve bilgilendirmek amaçlı dağıtıkları belirten CHP Melikgazi İlçe Başkanı Şerafettin Koç ise,“ Gizli gizli yapılan zamlardan vatandaşlarımız habersiz, bu küçük dövizlerle az da olsa vatandaşlarımızı bilgilendiriyor, dertlerini sorunlarını dinliyoruz. Bu semt pazarı ziyaretlerimiz hafta boyunca Melikgazi ilçemizde devam edecektir.” ifadelerini kullandı.