KÜLLİYE’DE YEREL YÖNETİM KURULU

ERDOĞAN’DAN TÜRKİYE’YE ÖNCÜLÜK
Yeni sistemin kurumsal yapılarının oluşturulurken cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir yerel yönetim politikaları kurulu oluşturulduğunu anlatan Erdoğan, AK Parti olarak 31 Mart için hazırlanan seçim manifestosunda yeni mahalli idareler anlayışının ana başlıklarının milletle paylaşılarak bu konuda da Türkiye'ye öncülük etmekte kararlı olduklarını kaydetti.
BÜYÜKKILIÇ DA SEMPOZYUMDAYDI
Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Belediyeler Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu işbirliğinde Ankara’da iki gün süre ile gerçekleştirilecek olan, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler’ Sempozyumuna katıldı.
ÇOK FAYDALI OLACAK
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerel yönetimler alanında çalışan birçok kurumu bir araya getiren, tüm yerel yönetimler ile üniversitelerin farklı bölümlerinden akademisyen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen sempozyumun son derece faydalı olacağına inandığını sözlerine ekledi.
Yeni sistemin kurumsal yapılarının oluşturulurken cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir yerel yönetim politikaları kurulu oluşturulduğunu anlatan Erdoğan, AK Parti olarak 31 Mart için hazırlanan seçim manifestosunda yeni mahalli idareler anlayışının ana başlıklarının milletle paylaşılarak bu konuda da Türkiye'ye öncülük etmekte kararlı olduklarını kaydetti.
BÜYÜKKILIÇ DA SEMPOZYUMDAYDI
Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Belediyeler Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu işbirliğinde Ankara’da iki gün süre ile gerçekleştirilecek olan, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler’ Sempozyumuna katıldı.
ÇOK FAYDALI OLACAK
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerel yönetimler alanında çalışan birçok kurumu bir araya getiren, tüm yerel yönetimler ile üniversitelerin farklı bölümlerinden akademisyen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen sempozyumun son derece faydalı olacağına inandığını sözlerine ekledi.
Haber Merkezi