Erdoğan, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adına, CHP Genel Başkanına şükranlarımı ifade ediyorum” dedi.

Başbakan Erdoğan, Meclis Genel Kurulu’nda 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın geneli üzerine konuştu.

Erdoğan, bugün Kayseri’de, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından, son derece anlamlı, önemli bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, bugün Kayseri’de 3 bin 500 aileye, birer kilogram sucuğu ücretsiz olarak dağıttı. Yani yoksul ailelere tam 3.5 ton sucuk dağıtılmış oldu” dedi.



“KILIÇDAROĞLU SAYESİNDE, KAYSERİ SUCUĞA DOYDU” Kayseri’de dağıtılan 3.5 ton sucuk için, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adına, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na şükranlarını ifade ettiğini dile getiren Erdoğan, “Sadece CHP’nin Sayın Genel Başkanına değil, 2011 yılı bütçe açılış görüşmelerinde, Sayın Genel Başkan’ın eline, Kayseri ile ilgili yalan yanlış bilgileri tutuşturan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Gerek CHP Genel Başkanı, gerek ona not ileten arkadaşlar sayesinde, hamdolsun bugün 3 bin 500 aile sucuğa doydu” dedi.

Dağıtılan 3.5 ton sucuğun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da devlet tarafından değil, ‘Kılıçdaroğlu’nun iftira ve ithamları sayesinde, bizzat Kılıçdaroğlu tarafından finanse edildiğini’ belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

“Tam iki yıl önce, yine bu kürsüde CHP Genel Başkanı eline tutuşturulan notlardan yola çıkarak, Kayseri Büyükşehir Belediyemize yolsuzluk ithamında bulundu. Hemen ardından kürsüye gelerek, 15 dakika sonra, bu iddiaların iftira olduğunu belgesiyle, delilleriyle ortaya koyduk.

Sayın Kılıçdaroğlu, hem bizden hem Kayseri Belediye Başkanımızdan özür dilemek yerine, bu iddia ve iftiralarını sonraki günlerde, hatta sonraki yıllarda da sürdürdü.

Belediye Başkanımız tarafından açılan tazminat davalarından üçü sonuçlandı, CHP Genel Başkanı 75 bin lira tazminatı Belediye Başkanımıza ödedi, Hem de kuzu kuzu ödedi”

Erdoğan, CHP sıralarından gelen ‘ciddi ol’ itirazları üzerine, “Önce sen genel başkanını ciddiyete davet et, sonra biz gereğini yaparız” diye karşılık vredi.

Erdoğan, yolsuzluğun çirkin olduğunu, kul hakkı yemek olduğunu ve haram olduğunu belirterek, “Ancak yolsuzluk ne kadar çirkin, haram ve insanlık dışıysa; belgesiz, mesnetsiz, delilsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da o kadar çirkin, haksız, insanlık dışıdır” dedi.