“Libya’da arzu edilen hedefe ulaşılması, çok önemli gelişmelere kapı aralayacaktır”

Özdemir, kimsenin hak ve hukukunda gözümüzün olmadığını, asıl gayenin Türkiye’nin hak ve menfaatlerimizi korumak olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:“Ancak, ne yazık ki kimi ülkeler Libya ve Doğu Akdeniz örneğinde olduğu gibi ülkemize karşı son derece çarpık ve yanlış bir tutum içerisindedir. Bu kapsamda Fransa'nın Libya açıklarında kendi gemilerine donanmamız tarafından radar kilidi atıldığı iddiaları mesnetsizdir. Bu durumun gerçekçi olmadığı her yönüyle ispat ve tescil edilmiştir. Hâl böyleyken Fransa'nın Libya ve bölge konusunda izlediği yanlış, temelsiz ve hukuksuz çabalarının Türkiye karşıtlığıyla gizlemeye yeltenmesi bugün Fransız kamuoyu tarafından dahi sorgulanmaktadır. Paris yönetimi kendi iç kamuoyunu dahi ikna edemezken uluslararası kamuoyunu yalan beyanlarla etkilemeye kalkması diplomasi tarihine geçecek trajikomik bir durumdur.”Fransa'nın Libya'da darbeci ve bozguncu bir ismi desteklemesi tutarsızlığın ve çarpıklığın en kesif örneklerinden olduğunu belirten Milletvekili Özdemir devamla, “Gerçi Fransa terör örgütlerini desteklemeye alışkın bir hâldedir. Bize göre Hafter'e destek vermeleri de elbette normaldir. Zaman zaman Elysee Sarayı'nda Türkiye'ye karşı faaliyet yürüten PKK-PYD terör örgütü temsilcilerini ağırlayan zavallı bir yönetimin uluslararası hak ve hukukla demokrasi ve insan haklarına saygılı bir pozisyonda olmasını beklemek elbette beyhudedir. Fransa'nın yanlışları NATO ve Avrupa Birliği içerisinde de giderek yalnızlaşmasını ve hatalarının görülmesini kaçınılmaz olarak ortaya çıkarmıştır.“ açıklamasında bulunmuştur.TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Özdemir, İtalya'nın düzensiz göçlerin önlenmesi ve küresel terörle mücadele anlamında şimdiye kadar yaptığı çağrılarının Avrupa Birliği nezdinde Fransa tarafından neden hemen her fırsatta engellendiğinin bugün daha iyi anlaşılmakta olduğunu ifade ederek şöyle devam etti; “Bu kapsamda geride bıraktığımız günlerde İtalya Savunma Bakanının ülkemizi ziyaret ederek Millî Savunma Bakanımızla görüşmesi ve bu görüşmede Libya'da yaşanan krizle ilgili tarafların ortak çalışma gayreti içerisinde olduklarını açıklamaları memnuniyet vericidir. Türkiye ve İtalya'nın başta Libya olmak üzere Doğu Akdeniz ve diğer ilgili alanlarda iş birliği yapmaları bölgesel açıdan her çevreyi ilgilendiren olumlu sonuçlar doğuracaktır.“ MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir , Libya'da arzu edilen hedefe ulaşılması, Doğu Akdeniz ve özellikle Ege'de bugün akıllara gelebilenden daha ötede lehimize sonuç doğuracak çok önemli gelişmelere kapı aralayabileceğini ifade ederek, “Bugünlerde darbeci Hafter Trablus'u kuşatıp masumları toplu mezara gömerken ses çıkarmayanların Ulusal Mutabakat Hükûmetinin ilerleyişi karşısında acil ateşkes çağrısında bulunmaları da dikkatlerden kaçmamaktadır. Moskova ve Berlin'de ateşkes ve barışın tesisi için sergilenen gayretlerde Hafter'i masadan kalkıp kaçması ve savaşı devam ettirmesi için teşvik edenler şimdilerde ısrarla ateşkes üzerinde durmaktadır. Ulusal Mutabakat Hükûmeti ise bahse konu olan çağrılara karşılık 2015 yılında imzalanan Sahirat Anlaşması'ndaki pozisyona tarafların çekilmesi hâlinde ateşkese hazır olduğunu ilan etmiştir. Her ne olursa olsun Sirte ve Cufra'nın belirlenen mevcut hedefler doğrultusunda Ulusal Mutabakat Hükûmeti tarafından kontrol edilecek olması önemlidir." açıklamasında bulunmuştur.MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Libya'da arzu edilen hedefe ulaşılması, Doğu Akdeniz ve özellikle Ege'de lehimize sonuç doğuracak çok önemli gelişmelere kapı aralayabilecek olduğunu ifade ederek, “Bu topraklarda yaşamanın ne kadar zor olduğunu, bağımsızlığımızın hangi bedeller ödenerek tesis edildiğini hepimiz biliyoruz. Partiniz, adınız, memleketiniz, yeriniz yahut yöreniz ne olursa olsun hepimizin büyük Türk milletinin evlatları olduğu gerçeği unutulmamalıdır. İşte biz de ne olduğunu bilerek, vatan ne Türkiye'dir, ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir turan haykırışından bir an olsun sapmayacak, azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." açıklamasında bulunarak konuşmasını tamamlamıştır.