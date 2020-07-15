“Libya’da arzu edilen hedefe ulaşılması, çok önemli gelişmelere kapı aralayacaktır” MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldığı konuşmasına, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 15 Temmuz'da gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından, neredeyse tüm çevrelerin gücünü kaybettiği yönünde değerlendirmeler yaptığı bir dönemde Suriye'de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekâtı, içerisinde bulunduğumuz yüzyılın en anlamlı ve stratejik milatlarından birisi olmuştur.” açıklamasını yapmış ve müteakip zamanlarda Suriye'de yer alan ve millî güvenliğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı icra edilen askerî harekâtlar Türk ordusunun gücünden bir şey kaybetmediğini, hain güruhun bünyesinden temizlenerek millî ruhun vücut bulmasıyla daha da kudretli bir hâl aldığını ifade etmiştir.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:49