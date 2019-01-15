LİSTELER YARIŞACAK Başkan Şaban Çopuroğlu 4 ayaklı bir tespit mekanizması kurduklarını belirterek, “Belediye meclis üyelerimizi belirlemek için bir yöntem belirledik. Tüm ilçelerde bu yöntemi uygulayacağız. Ortak alınmış kararlar listesi olacak” dedi.

15 Ocak 2019 Salı 09:47