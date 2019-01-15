LİSTELER YARIŞACAK

AÇIKLAMA TARİHİ BELLİ DEĞİL
Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye meclis üyelerinin açıklanacağı tarih diye belirlenmiş bir tarih olmadığını hatırlatarak, “Ankara’dan tamam diyene kadar biz belediye meclis üyeliği için aday adaylarımızın başvurularını almaya devam ediyoruz” diye konuştu.
ÜYELER NASIL BELİRLENECEK
Başkan Şaban Çopuroğlu belediye meclisi üyesi aday listelerinin şöyle belirleneceğini açıkladı: “Her ilçe için aynı yöntem olacak. İl başkanı, o ilçenin belediye başkanı, ilçe başkanı ve milletvekilleri söz konusu ilçe için ne kadar üye çıkarıyorsa o kadarlık bir isim listesi yazıp verecekler. Sonra bu listeler karşılaştırılacak, en yüksek sayıda çıkan ortak isimleri aday göstereceğiz. Son derece adil bir sistem olacak.”
BÜYÜKŞEHİR BAŞKANINA KONTENJAN
Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı olan isimlere kontenjan verileceğine dikkat çekerek, “Büyükşehir belediye meclisi üyeleri, seçilen diğer ilçe belediye meclisi üyeleri arasından seçilme sırasına göre belirleniyor. Dolayısıyla Büyükşehir için ayrıca bir meclis üyeliği seçimi yapılmıyor. Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdan da Büyükşehir Meclisinde yer almasını istediği isimler için öneri alacağız ve bunları da değerlendireceğiz” diye konuştu.
Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye meclis üyelerinin açıklanacağı tarih diye belirlenmiş bir tarih olmadığını hatırlatarak, “Ankara’dan tamam diyene kadar biz belediye meclis üyeliği için aday adaylarımızın başvurularını almaya devam ediyoruz” diye konuştu.
ÜYELER NASIL BELİRLENECEK
Başkan Şaban Çopuroğlu belediye meclisi üyesi aday listelerinin şöyle belirleneceğini açıkladı: “Her ilçe için aynı yöntem olacak. İl başkanı, o ilçenin belediye başkanı, ilçe başkanı ve milletvekilleri söz konusu ilçe için ne kadar üye çıkarıyorsa o kadarlık bir isim listesi yazıp verecekler. Sonra bu listeler karşılaştırılacak, en yüksek sayıda çıkan ortak isimleri aday göstereceğiz. Son derece adil bir sistem olacak.”
BÜYÜKŞEHİR BAŞKANINA KONTENJAN
Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı olan isimlere kontenjan verileceğine dikkat çekerek, “Büyükşehir belediye meclisi üyeleri, seçilen diğer ilçe belediye meclisi üyeleri arasından seçilme sırasına göre belirleniyor. Dolayısıyla Büyükşehir için ayrıca bir meclis üyeliği seçimi yapılmıyor. Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdan da Büyükşehir Meclisinde yer almasını istediği isimler için öneri alacağız ve bunları da değerlendireceğiz” diye konuştu.
Özel Haber: İlter Sağırsoy