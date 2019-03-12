“Mahalle halkı rahat bir nefes alacak”

CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, Eskişehir Bağları gece kondu önlem bölgesi Osmanlı Mahallesi Düğün Salonu’nda halkla buluştu. Yüzlerce vatandaşın katıldığı programa İyi Parti Kayseri Milletvekili ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İyi Parti ve CHP İl Başkanları da katıldı.



Programda konuşan İyi Parti Kayseri Milletvekili ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş, belediye hizmetlerinin zengin mahallelere yapıldığını, yoksul ve işçi kesiminin yaşadığı mahallelere hizmet gitmediğini belirterek, her mahalleye eşit hizmet vereceklerini söyledi.



CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu mahalle halkının rahat bir nefes alacağına dikkat çekerek, “Kürsüye çıkmıyorum. Çünkü aramızda kürsü bile olsun istemiyorum. Halkımızla bütünleşmemiz için halkımızın ne gibi sorunlarla mücadele ettiğini çok iyi biliyoruz. Eskişehir Bağlarında 3 ayrı mahalle var ve 3 mahallede belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmıyor. Yol, alt yapı, park yapmakla belediye hizmeti sağlanmış olmuyor. Belediye toplumun her alanında etkin rol olmalıdır. Ekonomik kaygılarla yaşayan insanlara belediye bünyesinde oluşturulacak istihdam alanı ve kaynak alanlarıyla yardımcı olacak. Eğitim, sağlık alanlarında vatandaşın yanında yer alacak. Ulaşım sorunu çözecek. Biz, buradaki 3 mahallede insanlar birbirine gidip gelsin diye ücretsiz otobüs seferleri düzenleyeceğiz. Gençler ve çocuklar, uyuşturucu baronların hakim olduğu sokaklarda kaderlerine terk edilmeyecek ve kaliteli eğitimlerle geleceğe hazırlanacak. Ev kadınları evlerinde oturmayacak, hanımeli pazarlarında kendi el emeklerini tüketiciyle buluşturarak ev ekonomisine katkı sağlayacak. Kültürel, sosyal ve sanatsal alanlarla mahalle halkına rahat bir nefes aldıracağız” şeklinde konuştu.



